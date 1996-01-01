Кому от РЭО жить хорошо?

Претензии со стороны граждан к РЭО и ПВС - как сестры-близнецы: очереди, слабая информативность (что, где, когда, почем) и просто огромные коррупционные составляющие.

Где как ни в РЭО и ПВС сотрудники могут повернуть закон и очередь себе во благо. К ПВС мы еще вернемся в одном из ближайших номеров, а с "регистрацией" решили разобраться, не отходя, так сказать, от окошечка "приема документов". Постараемся быть максимально независимыми и непредвзятыми.

О том, что не все в порядке с законностью и служебной дисциплиной в этих организациях, видно даже со стороны. В последнее время чистки регистрационно-экзаменационных рядов в Приморском крае приобрели системный характер. Взять хотя бы прошлый год. Только получив полковничьи звезды, "внезапно" ушел на пенсию Василий МЕЛЕЩЕНКО, начальник МРЭО Управления ГИБДД, Владимир ГОРБУНОВ сменил кресло начальника РЭО ГИБДД УВД Владивостока на место начальника отделения заштатного отдела Управления. Что в самой краевой ГАИ было расценено как серьезное понижение. Замначальника Управления, по должностным обязанностям отвечавший за работу РЭО, Василий ГОЛОВЧАК вообще побывал под следствием и осужден. Правда, сегодня он и его адвокаты апеллирует к суду первой инстанции и, по нашим данным, дело на пересмотре. Кроме этого, "ушли" целый ряд сотрудников рангом пониже.

Вас тут не стояло

Но ни прокурорское внимание, ни рвение КПО (контрольно-профилактического отдела) УГИБДД, ни постоянные зачистки, не могут убедить общественное мнение в пользе происходящего. Взять хотя бы постоянные очереди. Чтобы успеть попасть на осмотр транспортного средства, а затем в одно из окошек приема документов, и все в один, максимум, два дня, автовладельцы вынуждены занимать очередь с двух часов ночи. Ни в одном из городов страны, возьмем, к примеру, Хабаровск, подобной практики нет.

В самом отделе такое долготерпение считают не самой положительной чертой автомобильного Владивостока.

- По существующим нормам и штатному расписанию РЭО один инспектор положен на 100 тыс. человек, проясняет ситуацию зам. начальника РЭО ГИБДД УВД Владивостока Александр ПЕТРОВ. Спасибо губернатору, добавили сотрудников, но сами видите, что улучшение ситуации осталось фактически незамеченным. Кроме того, люди имеют свойство болеть, отдыхать в отпусках, женская половина отдела уходить в декрет и т.д. Наши сотрудники не исключение.

Но не только кадровый недостаток сказывается на мобильности регистрационных действий. Есть немало субъективных причин, на которых хотелось бы остановиться.

На прошлой неделе Александром Петровым и.о. начальника Управления ГИБДД Приморского края Валерию КЛОЧКОВУ был направлен рапорт с просьбой оградить РЭО от целого ряда лиц, занимающихся торговлей местами в очереди. В документе приведены личные данные тех, кто, пользуясь известными трудностями, наживался на людях. Постоянно мелькая перед окошками сдачи-приема с предложением за энную сумму поспособствовать быстрому прохождению очереди, эти, уже персоны "нон грата", создавали искусственный ажиотаж.

Как говорит Александр Юрьевич, по простой схеме клиенту РЭО просто продавалось "место" в очереди. И даже в дни, когда очередей не было!

Примечательно, что эти лица были не парни с улицы, а... "внештатные" сотрудники ГИБДД, пользовавшиеся поддержкой внутри самого отдела. Кого именно, сегодня пытаются выяснить сотрудники отдела внутренней безопасности. С этими прохиндеями обещают разобраться уже в самое ближайшее время. Но есть существенные моменты, по словам Александра Петрова, не зная и не выполняя которые, люди сами себе устраивают долгую регистрацию. Так, не понять подполковнику Петрову, почему граждане, которые впервые обращаются в РЭО, не готовятся к этому?

- С автодилерами понятно, - продолжает гнуть свою линию Александр Петров. - Эти люди живут в своем "треугольнике": дом - авторынок "Зеленый угол" - РЭО. Они знают лазейки даже там, где им знать не следовало. Но гражданам, далеким от автомобильного бизнеса, надо хотя бы изучить информацию о порядке работы, размерах госпошлины, часах приема и т.д.

Как бы ни хотелось усомниться, но в словах замначальника есть резон. Во время интервью в его кабинет не единожды стучались люди с просьбой разобраться, пояснить, научить и т.д. Причем вопросы ставились на уровне тех ответов, что лежали, вернее, висели на информационном стенде при входе в здание РЭО.

Доживем до понедельника

Немногие знают, но МВД требует от регистрационных отделов ГИБДД поистине космических скоростей. "Купил гражданин машину, через час он уже должен выехать на ней с полным государственно-регистрационным пакетом", примерно такое указание дал сам министр Рашид НУРГАЛИЕВ.

Поэтому, чтобы максимально приблизиться к требованию министерства, проредить очереди, а по возможности разгрузить сотрудников, в РЭО Владивостока приняли к работе новое расписание. По задумке составителей, оно должно упорядочить работу, сделать Отдел максимально функциональным, удобным и прозрачным.

В частности, понедельник, до недавнего времени считавшийся в РЭО выходным днем, сегодня отдан пенсионерам. Но не тем, кто "оттрубил" в силовых ведомствах "20 льготных" лет, а тем, кто перешагнул 55 и 60-летний возрастной рубеж соответственно. Но и тут уже возникла проблема. Те же пожилые граждане штурмуют РЭО в любой другой день, но только не в понедельник. Налицо недоработка как самих регистраторов, так и в целом ГИБДД краевого центра.

Или взять среду. Несмотря на то что по внутреннему регламенту в этот день проходят занятия по боевой, служебной и физической подготовке (он так и зовется "учебный день"), с 8 и до 11.50 утра РЭО осуществляет прием и выдачу документов на основании СКТС. Правда, тут же нашлись граждане из числа "активных конструкторов", которые увидели в этом дне ущемление своих прав и свобод. Однако зам. начальника РЭО видит в этом тактическую уловку "конструкторщиков". В приемные дни, когда глаз у инспекторов, что называется, замылен, легко провести липовые или вообще несуществующие документы.

К примеру, сегодня в РЭО пачками несут СКТС по "переоборудованию" а/м "Тойота Лэнд Круизер". Но, говорит Александр Петров, Приморье уже "выело" и пристроило все документы на "Крузаки" 70-80 гг. выпуска. Поэтому то, что сегодня попадает на стол инспекторам, в лучшем случае реанимированные документы давно умершего владельца или списанного внедорожника. В свободный же день, коим является среда, с этими "липами" проще работать и разбираться.

Филиальная песня

Вот в чем с Александром Петровым не хочется соглашаться, так это с тем местом, какое занимают филиалы РЭО при коммерческих магазинах.

Как считает замначальника РЭО, филиалы помогли разгрузить головной офис, снизить напряженность и поставить государственный учет транспорта на более высокий уровень. Спору нет, но вот только какой ценой? От ответа на этот вопрос Александр Юрьевич ювелирно ушел.

С точки зрения закона - не подкопаться. Инспекторы РЭО бесплатно, в рамках действующего законодательства проводят регистрационные операции, однако чтобы получить документы на выходе, клиент должен заплатить за так называемые "услуги магазина". Прокуратура не раз возбуждалась по этому поводу, но ее задора хватало только на проверку и краткий отчет о результатах по ТВ.