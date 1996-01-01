Corolla и Fit в автоворовских лидерах

В Приморье по количеству украденных и угнанных а/м "Хонда Фит" сравнялась с "Тойотой Короллой".

"Среднестатистические" для Владивостока 146 украденных авто по модельному ряду, годам выпуска, производителям напоминает отменный винегрет, где наряду с ГАЗ-24 "Волга" 1977 года выпуска соседствует Honda CRV 2006-го. Как отмечают в розыске УГИБДД, "Хонда" все чаще фигурирует в сводках о кражах/угонах. В марте были украдены шесть CRV и девять Fit. Столько же исчезло в неизвестном направление Toyota Corolla.