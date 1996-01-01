Государственно-коммерческий осмотр

Наверное, нет в регионе автолюбителя, кто хотя бы раз не воспользовался услугой, назовем ее "быстрый техосмотр", когда Государственный технический осмотр (ГТО) автовладельцы проходили, минуя инспектора, диагностический центр и сберкассу. Заплатил "кому надо", и целый год твое транспортное средство технически безопасно.

Однако уже в скором времени ситуация изменится. Первый шаг уже был сделан в конце прошлого года, когда в центрах инструментального контроля или ПТО (пункт технического осмотра) стали монтироваться камеры наблюдения с выводом на компьютер. Поэтому сегодня весьма затруднительно получить диагностическую карту без представления автомобиля в диагностический центр.

Второй шаг будет предпринят уже в этом году. Как говорят московские источники, в ближайшее время Госдума рассмотрит правки в Закон "О безопасности дорожного движения" и, в случае их одобрения, принимать участие в проведении Государственного технического осмотра (ГТО) будет позволено автосервисам и СТО.

Таким образом, считают инициаторы проекта, во-первых, будет покончено с очередями в ГИБДД. Во-вторых, заинтересованные в получении прибыли коммерсанты будут всячески противодействовать нечистым на руку гаишникам.

В принципе, в уступках Госавтоинспекции в плане отказа от монополии на проведение ГТО нет ничего плохого. По словам начальника отделения технадзора Управления ГИБДД Приморского края Сергея ЧЕРНЕЯ, предлагаемая система уже апробирована и пятый год с успехом работает через сеть обязательных пунктов технического осмотра, коих в Приморском крае более 60. Напомним, что с 1998 г. формально, а с 2002 г. практически ГТО считается пройденным только после прохождения диагностики и только на основании диагностической карты, выданной ПТО.

Тогда, казалось бы, зачем городить огород, вносить поправки в закон, привлекать бизнесменов, когда и так ясно, что не ГИБДД осуществляет диагностику, а частные лица и компании? Дело в том, что до сих пор не поставлена окончательная точка в самой законности диагностики для прохождения ГТО.

Судебная практика по России показывает, что есть целый ряд нестыковок не только в региональных и федеральных законах. Даже такие, на первый взгляд, устойчивые и апробированные годами законы, как Правила дорожного движения и Кодекс об административных правонарушениях, могут противоречить друг другу. Техосмотр - как раз тот случай, когда в ПДД, КоАП и правительственных постановлениях мы видим разночтения по поводу инструментального контроля.

Если вспомнить, то само понятие осмотра с применением средств технического диагностирования было введено в 1998 г. постановлением правительства №880. Здесь же установлены сроки и периодичность диагностики, которые устанавливаются местными органами власти. Но статья 12.1 принятого в 2002 г. нового Кодекса об административных правонарушениях, который по закону является документом большей юридической силы, прямо запрещает инструментальную проверку!

Устранить противоречие может только Конституционный суд, до которого, судя по всему, проблема еще не докатилась. А пока местные власти трактуют закон на свое усмотрение. Если Приморский край инструментальный контроль для прохождения ГТО ввел одним из первых, то в некоторых регионах его нет до сих пор!

Однако бизнесмены не торопятся переключаться на инструментальный контроль для ГТО. В первую очередь потому, что тогда они должны отказаться от сопутствующей деятельности. То есть если СТО перепрофилируется в ПТО, то заниматься авторемонтом ей возбраняется. Только диагностика.

Во-вторых, требования к материально-техническому обеспечению СТО и ПТО совершенно разные. Если оборудование для СТО закупается и устанавливается по желанию ее владельца и в зависимости от производственно-сервисного направления, то диагностическое хозяйство пункта инструментального контроля выдержано в жестких рамках ГОСТа. Эти "рамки" стоят порядка 10 млн руб.! Но и это еще не все. Если в районах еще можно найти недорогое помещение, то в городах арендовать, не говоря уже о том, чтобы купить бокс размером с половину футбольного поля, весьма затруднительно.

Небольшой пример. Лет пять назад на северо-западе Приморья с прохождением инструментального контроля вообще был завал. Ни один из автосервисов или СТО не хотел брать на себя такую "почетную ответственность" - у коммерсантов не было денег на строительство диагностического комплекса. Его стоимость на тот момент была почти 7 млн рублей. Но дело даже не в этом - в районах, где зарегистрированного транспорта раз, два и обчелся (это вам не Владивосток), окупаемость комплекса составляла почти 20 лет!

Поэтому вопрос пришлось решать с местными и краевыми властями, и выход был найден. Это уже спустя годы не без гордости признавало руководство ГИБДД края.

Кроме этого, есть еще целый ряд специфичных проблем, требующих разрешения и без которых Государственный технический осмотр не станет доступным, быстрым и качественным. Но даже тех проблем, о которых было сказано выше, больше чем достаточно, чтобы не спешить уверять нас в благих намерениях тех или иных действий.