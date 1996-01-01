Женщина-инспектор ГАИ подтверждает мнение о блондинках за рулем

Сегодня вряд ли кого удивит констатация факта, что "у Коли, например, мама - милиционер". А если мама - "гаишница"? И не в кабинете, за выпиской водительских прав, а на дороге, требующая права на проверку! И если приморских дам за рулем чуть ли не столько же, сколько мужчин, то женщин с жезлом ГИБДД в крае раз-два и обчелся.

Предупредить беду...

- Шесть лет уже на дороге, - говорит инспектор дорожно-патрульной службы - ДПС лейтенант милиции Лариса БЕЛАШОВА. - Хотя со школьных лет хотела работать в милиции, но не в ГИБДД. Сюда пришла по воле случая. Начинала во Владивостоке, потом был стационарный пост "Рубеж-2" в Хасанском районе, а теперь вот - в передвижном экипаже ДПС по Хасанскому району.

Лариса признается, что трудностей - хоть отбавляй. Однако считает, что интереснее работать все же на территории муниципального района. Тягу к службе повышают здесь и настоящий оперативный простор, и возможность мобильного реагирования. Понятное дело, что в случае ДТП первыми должны прибыть на место сотрудники дорожно-патрульной службы. И в реальных условиях именно инспекторы не единожды обруганной ГИБДД как раз оказывают первую помощь пострадавшим. А помощь нужна умелая, какой бы тяжести ДТП ни случилось. Но инспектор на дороге - все-таки для того, чтобы предупреждать беду. А для этого бывает достаточно взмаха жезлом - если вовремя и к месту, ведь на дороге возникают неожиданности, о которых не предупреждает ни один дорожный знак.

Спровоцировать аварию может упавшее на трассу сухостойное дерево, то вздуется или провалится асфальт или "оседлает" дорогу пьяный за рулем.

- Алкогольное или наркотическое опьянение водителей, - утверждает инспектор Белашова, - самое частое и опаснейшее нарушение правил дорожного движения. Особенно среди молодежи. Можно сказать, что каждое второе ДТП совершается по вине нетрезвых. И очень страшно, что больше всего страдают при этом совершенно непричастные люди.

О дамах за рулем

Видимо, не зря о пьяных за рулем говорится в народе, как о бандитах за пулеметом. Вполне в точку сказано, если учесть меткость народных присловий. Но есть приметы и в отношении блондинок на водительском месте. Что интересно, инспектор Белашова, скорее, подтверждает, чем опровергает расхожее мнение о дамах за рулем:

- Разумеется, женщина тем и отличается от мужчины, что она - женщина. В нашем случае женщины гораздо реже превышают скорость. С одной стороны, здесь проявляется характерное женщинам стремление избежать опасности, а с другой - женщинам свойственны рассеянное внимание и запоздалая реакция. При этом они легко теряются в сложной ситуации. Зато женщины чаще мужчин игнорируют ремни безопасности. Отговариваются тем, что ремни им якобы мешают. И редко обходятся без вопроса: а нужно ли пристегиваться? Обязательно! Утверждаю это однозначно. Ремни безопасности для того и предусмотрены, чтобы не условно, а реально спасать жизни в случае ДТП. Сама имею машину и непременно пристегиваюсь.

Вежливость - оружие инспектора

Можно понять удивление мужчин за рулем, когда остановивший машину инспектор ДПС оказывается... женщиной. Если одних этот неожиданный момент заставляет попросту округлить глаза, то слишком нервные могут "надуть губы"! Но есть те, кто и "заводится". И грубят именно потому, что видят перед собой женщину. Особенно "круты" в грубости явные нарушители.

- Но Ларису Алексеевну ни на испуг не взять, ни разжалобить, - не без гордости за подчиненного инспектора говорит начальник районной ГИБДД майор милиции Сергей Прищепа. - Если понадобится, может в момент скрутить. Но даже в самой напряженной ситуации помнит, что на грубость можно ответить только вежливостью.

А тем временем в голове вертится вопрос: как в семье единственной в Хасанском районе женщины-инспектора ДПС относятся к ее милицейской службе? Но вопрос отпадает сам собой, когда становится известно, что муж лейтенанта Белашовой сам служит в уголовном розыске. Дальше - больше. Их старший сын тоже при погонах. И младший, будучи девятиклассником, уже решил, кем быть. Точнее, кем служить. Не случайно же замечено, что младшие сыновья к мамам ближе.