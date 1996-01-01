Outlander XL подешевел. Чего ждать?

Появился Mitsubishi Outlander XL c двигателем 2,4 л. Стоит он от $ 33000 - с МКПП и тканью или от $ 38000 - с кожей и вариатором. Нам на тест досталась комплектация стоимостью $ 38000 - с вариатором, кожаным салоном и магнитолой класса премиум.

Чем она отличается от единственно доступного до недавнего времени Outlander XL с трехлитровым мотором и АКПП за весьма солидные $45 000? Да почти ничем. То же наслаждение от знатной управляемости, весомую долю которой обеспечивают образцовая жесткость кузова на скручивание, "гоночная" распорка под капотом и низкий центр тяжести, достигнутый благодаря легкой алюминиевой крыше.

"Мировой двигатель"

Бензиновый мотор рабочим объемом 2,4 л - результат совместного проекта "Мировой двигатель" компаний Mitsubishi Motors Corporation, DaimlerChrysler и Hyundai Motor Company. Его отличительные конструктивные особенности - отлитый под давлением алюминиевый блок цилиндров, электронная система управления фазами газораспределения и высотой подъема клапана из нержавеющей стали(MIVEC), заднерасположенный выпускной коллектор.

Разработчики особенно гордятся компактностью и малым весом силового агрегата. Размеры его удалось уменьшить за счет применения цепи вместо ремня для привода распределительных валов, а также отказа от использования коромысел клапанов в пользу непосредственного привода клапанного механизма.

На деле мотор 2,4 л в паре с вариатором дает возможность очень комфортно ехать на Outlander со скоростью 160-170 км/ч, удерживая 3000-3500 оборотов. При обгоне помогает ручной режим - на руле есть "гоночные" лепестки для переключения. Вариатор "думает" быстро, но, как водится, орет в паре с двигателем на максимальных оборотах.

Муфта не выдержала

Памятуя о том, как летом XL лихо справлялся с грязной грунтовкой, я решился заехать на 30-градусный заснеженный подъем, и в самой середине холма у "японца" вдруг сработал встроенный от таких подвигов предохранитель. Когда нагрузка на трансмиссию превысила порог (известный, правда, только производителю и не указанный в официальных данных), электроника автоматически отключила заднюю ось, после чего осталось только включить задний ход.

Еще после двух попыток из-под задних арок повалил дым. Муфта окончательно забастовала. Меньше чем за пять минут работы. Это далеко не жесткая блокировка! Диски внутри муфты проскальзывают и перегреваются, этим грешат и другие кроссоверы. Сильно мешало передвижению по бездорожью и запасное колесо, ограничивающее задний свес. Если предвидится легкий off-road, его лучше снимать.

Отвечая на вопрос, хорош ли дешевый XL по сравнению с трехлитровым вариантом, скажу: он менее шустро обгоняет "КамАЗы". Но в целом это стопроцентный Mitsu, и меня он снова порадовал.