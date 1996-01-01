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В июле начнут выдавать новые водительские права

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Уже в июле этого года в России начнется выдача новых водительских прав, сообщает сайт www.auto.mail.ru.

По словам начальника управления ГИБДД ГУВД по Москве Сергея Казанцева, никаких кардинальных отличий новых прав от старых не будет. Однако раскрывать все особенности нового удостоверения господин Казанцев отказался.

Стоит напомнить, что в ГИБДД уже давно хотят изменить нынешние удостоверения. Так, еще в начале прошлого года главный российский гаишник Виктор Кирьянов заявил, что нужно вводить новые категории. Он хочет расширить их число до девяти - к нынешним присоединятся А1, В1, С1 и D1.

Однако представители ГИБДД отказываются комментировать слухи о введении новых категорий. Кроме того, они заранее предупреждают, что обмен прав будет происходить постепенно - новые удостоверения станут давать по мере истечения срока действия старых.

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