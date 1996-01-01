Подержанные автомобили в Приморье опять дорожают из-за мини-каталогов

Когда Дальневосточное таможенное управление в 2005 г. впервые ввело в употребление справочники ценовой информации, ставшие более известными как мини-каталоги, это вызвало бунт и негодование среди автодилеров.

Жители Владивостока помнят многокилометровые пробки на Эгершельде, возникшие из-за перекрытия улицы 1-й Морской, где располагалось таможенное управление, когда приморский автобизнес объявил забастовку. Импортеры требовали справедливых цен.

Где перерасчет?

Сегодня офиса ДВТУ на 1-й Морской нет, нет и демонстраций. Таможня и автодилеры нашли компромиссное решение, и работа по мини-каталогам вошла в нормальное русло. Однако идиллия, похоже, закончилась. На повестке дня вновь мини-каталоги. Автоимпортеры снова недовольны таможней и обращаются к общественности за поддержкой. Что же случилось?

Если три года назад приморский автобизнес возмущался действиями ДВТУ, то сегодня коммерсантов беспокоит его бездействие. Данные в мини-каталогах, по которым таможня оценивает импортируемые автомобили и начисляет пошлину, оказывается, устарели. Последнее обновление ценовой информации на японские автомобили прошло в конце 2006 г. Сегодня автодилеры наиболее активно везут "проходные" машины 2001 - 2005 гг., однако их таможенная стоимость с прошлого года не изменилась, хотя в реальности цены в Японии на более старые машины стали ниже.

- По прошлогоднему мини-каталогу, например, Toyota Ipsum 2003 г. оценивается в $7900, - говорит Юрий ТАРАСОВ, поставщик автомобилей из Японии на приморский рынок. По этой цифре таможня начисляла пошлину в феврале 2007 г., и то же самое она делает сейчас, год спустя. Хотя на самом деле стоимость машины стала ниже, соответственно, ниже должен быть и расчет пошлины.

Автодилеры утверждают, что таким образом за каждую машину сегодня переплачивается от $50 до $1000, в зависимости от модели. Разумеется, что эти суммы впоследствии закладываются в рыночную цену автомобиля. Отсюда и вытекает рост цен на ровном месте.

Застряли в прошлом

- Да, действительно, обновление данных в справочнике ценовой информации затянулось, - комментирует ситуацию начальник отдела таможенной стоимости ДВТУ Вадим БУШУЕВ. - Свою роль в этом сыграл переезд всего управления в новое здание. Мы постараемся отрегулировать вопрос в ближайшее время. Полностью новый справочник с самой свежей информацией, скорее всего, подготовить не удастся, поэтому наше предложение - просто сдвинуть временной отсчет в ныне действующем мини-каталоге. То есть 2007 г. считать как 2006, 2005 - как 2004, и т.д. Если получится - добавить данные по 2008 г., хотя этот год далеко не самый актуальный для автодилеров. С этим предложением мы вышли на руководство Федеральной таможенной службы в Москве и ждем его реакции. Надеемся, утвердят. Тогда мы отправим по таможням приказ и проблема будет решена. Без одобрения Москвы, к сожалению, вносить изменения в справочник мы не вправе.

Один переезд, как известно, равен двум пожарам, поэтому организационные нестыковки таможни понять можно. Однако автодилеров интересует, как быть с переплаченными деньгами.

Кто кому должен?

- Странное дело, - удивляется Юрий Тарасов, - если вдруг выясняется, что автодилер по какой-либо причине недоплатил в казну хотя бы десять долларов, тут же в работу включается весь репрессивный аппарат таможни. Присылают уведомления на дом, угрожают административными санкциями... А когда импортер не по своей воле вынужден платить сверх положенного, тут тишь да гладь, и никто не виноват. Более того, оказывается, и деньги вернуть невозможно! В чем дело?

- Определение таможенной стоимости по мини-каталогу - это шестой, резервный метод, - парирует Вадим Бушуев, - мы всегда говорим импортерам - предъявляйте все документы, подтверждающие цену сделки, и инспектор рассчитает стоимость по ней, а не по мини-каталогу. Однако такое случается крайне редко. Автодилеры сами предпочитают опираться на справочник, видимо, потому, что им так проще. Поскольку в таможенную стоимость кроме цены, заплаченной за автомобиль на аукционе, входят и другие расходы: например, доставка до борта судна, погрузка, оплата портовых и аукционных сборов и т.д. Мне, к примеру, ни разу не приходилось видеть, чтобы кто-то из автодилеров предъявил полный пакет документов. Наверное, потому, что с учетом всех приведенных цифр реальная стоимость окажется выше каталожной, дилеры и не спешат декларировать свой товар по первому методу. Что ж тогда обижаться?

Искры инфляции

Этот заочный диалог автодилеров и таможни показывает, что стороны говорят на разных языках, хотя при этом прекрасно понимают друг друга. А крайним, как всегда, останется рядовой потребитель, совершенно далекий от проблем границ и переездов. Конечно, на фоне резкого подорожания продуктов и топлива незначительное повышение цен на подержанные автомобили выглядит совсем безобидным, однако причины, вызывающие этот рост, иначе как глупыми не назовешь.

Как там в анекдоте: проблемы индейцев шерифа не волнуют?