Перечень допустимых замен основных агрегатов автотранспортных средств

В основу данного перечня допустимых замен положен принцип единой платформы. Единый модельный ряд - автомобили, сконструированные заводом изготовителем на единой платформе, имеющие разные торговые названия (марки).

Автомобили, выполненные на "единой платформе" - совокупность марок, модификаций, исполнений, степень унификации которых позволяет осуществлять замену основных агрегатов (кузов, шасси, рама, двигатель, коробка передач, трансмиссия, мост, подвеска и т.д.) с использованием штатных мест крепления, фирменных или оригинальных переходных деталей, стандартного крепежа, но без применения сварочных работ. Принадлежность конкретного автомобиля к "единой платформе" определяется уполномоченной организацией с учетом данного выше определения и года выпуска автомобиля.

Основные агрегаты - кузов, шасси, рама, двигатель, коробка передач, трансмиссия, мост, подвеска и т.д., определяющие марку, модель и модификацию автомобиля…

Перечни допустимых замен основных агрегатов для автомобилей японских и европейских производителей приведены в Приложениях 1, 2 и 3 Справочника "Правый руль", который поступил в розничную продажу с 15 февраля.