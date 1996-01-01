Авто кредит. Б/у "японки": кредитуют все!

Банки, выходя на рынок потребительской розницы, очень часто начинают реализацию своих программ с автокредитования, подразумевая наименьшие риски. На автокредиты приходится почти четверть общего объема потребкредитования, считают российские аналитики.

Однако, дальневосточники имеют свои "автозагогулины". Если на западе России нет прохода от новеньких леворульных "Фордов", явно приобретённых в кредит, то на Дальнем Востоке по-прежнему доверяют "японкам". Как оказалось, даже поддержанные японские авто можно приобрести в кредит практически в каждом из коммерческих банков Приморья.

За многообразием предложений всегда стоит много "но". Первое - место покупки автомобиля. Поскольку магазинов подержанных авто во Владивостоке днем с огнем не сыскать, остаются лишь японские автоаукционы. Автомобиль может рассматриваться как предмет кредита лишь у дилеров или частных лиц, с которым банк либо заключил договор о сотрудничестве, либо имел отношения в качестве клиента по другим вопросам. Приобретение в кредит автомобиля у "Степана Петровича" как частного лица практически ни один из банков не рассматривает как возможный.

И второе - это возраст автомобиля. Уровень подержанности каждый банк определяет по - своему.

Далее в статье Справочника рассмотрены подробно все условия кредитования

- во Владивостокском филиале "Райффайзенбанка"

- в Азиатско-Тихоокеанском банке

- в МДМ - банке

- ОАО НБ "ТРАСТ"

- АКБ "Промсвязьбанк"

- Банк "Приморье"

- в Сбербанке

Полную версию читайте в Справочнике «Правый руль», который выходит 15 февраля.