Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Эксперимент удался… ГИБДД подводит первые итоги
Предшествовавшая "рекламная компания" поправок в Кодекс об административных правонарушениях и обещанная с нового года кара в виде не только потерянных сотен и тысяч рублей штрафа, но и реальных суток административного ареста, сыграли свою воспитательно-упреждающую роль.
Как могло показаться на пресс-конференции, прошедшей в понедельник в Управлении ГИБДД Приморского края, положительного эффекта ждали, но не такого и уж тем более не в первый месяц действия новых поправок. Начальник Управления Юрий ОБОРИН, озвучивая аварийные итоги трех недель первого месяца нового года, с трудом скрывал свое удовлетворение. Еще бы! В этом году за январь кровавые цифры уменьшились вдвое по сравнению с январем прошлого года: 11 погибших и 186 травмированных.
Получается, что тот "минимум" в виде драконовских штрафов, который государство смогло предложить участникам дорожного движения, вместо огромного капиталовложения в переустройство системы автомобильно-правовой подготовки, в строительство и реконструкцию дорог и около дорожной инфраструктуры, начинает себя оправдывать.
В краевой ГАИ об этом говорят с осторожностью и советуют не делать преждевременных выводов. Тем не менее, начало года более чем обнадеживающее и, если снижение аварийности пойдет такими темпами, то Федеральная целевая программа Безопасности дорожного движения, рассчитанная до 2012 г., может стать одной из немногих выполненных точно и в срок.
Новости тематики
- Мелкие АЗС взвинтили цены на дизтопливо
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
Новости раздела
- Российский дилер Mazda отзывает более 20 тысяч автомобилей
- Мелкие АЗС взвинтили цены на дизтопливо
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- Путин раскрыл важный личный секрет
- "Суражевка" от Абрамовича
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Проходной банк
- В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году