Эксперимент удался… ГИБДД подводит первые итоги

Предшествовавшая "рекламная компания" поправок в Кодекс об административных правонарушениях и обещанная с нового года кара в виде не только потерянных сотен и тысяч рублей штрафа, но и реальных суток административного ареста, сыграли свою воспитательно-упреждающую роль.

Как могло показаться на пресс-конференции, прошедшей в понедельник в Управлении ГИБДД Приморского края, положительного эффекта ждали, но не такого и уж тем более не в первый месяц действия новых поправок. Начальник Управления Юрий ОБОРИН, озвучивая аварийные итоги трех недель первого месяца нового года, с трудом скрывал свое удовлетворение. Еще бы! В этом году за январь кровавые цифры уменьшились вдвое по сравнению с январем прошлого года: 11 погибших и 186 травмированных.

Получается, что тот "минимум" в виде драконовских штрафов, который государство смогло предложить участникам дорожного движения, вместо огромного капиталовложения в переустройство системы автомобильно-правовой подготовки, в строительство и реконструкцию дорог и около дорожной инфраструктуры, начинает себя оправдывать.

В краевой ГАИ об этом говорят с осторожностью и советуют не делать преждевременных выводов. Тем не менее, начало года более чем обнадеживающее и, если снижение аварийности пойдет такими темпами, то Федеральная целевая программа Безопасности дорожного движения, рассчитанная до 2012 г., может стать одной из немногих выполненных точно и в срок.