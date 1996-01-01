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"Тачку на прокачку" Russian Edition
Замечательная новость для любителей тюнинга, а также постоянных зрителей канала MTV! Компания АвтоАудиоЦентр совместно с российской телекомпанией "MTV: Музыкальное Телевидение" приобрела лицензию у американского медиа-холдинга на создание российской версии шоу Pimp My Ride, уже известного у нас под названием "Тачку на Прокачку".
Для тех, кто не в курсе, суть шоу такова: берется "убитая" временем и хозяином машина и бесплатно для владельца превращается в настоящий тюнинговый экземпляр. Отбор машин для шоу будет производиться по схожему принципу, что и в США: вы должны быть не старше определенного возраста (предварительно, 26-28 лет), проживать в Москве или Московской области и, естественно, быть "счастливым" обладателем "убитой" машины.
Идея приобрести лицензию на программу АвтоАудиоЦентром связана с открытием крупнейшего в Москве тюнинг-комплекса "AAC-Tuning", способного конкурировать по стилю и качеству работ со студией "West Coast Customs", на базе которой и происходит подготовка программы в Америке. Россия - большая страна, и при удачном раскладе жители Екатеринбурга в будущем могут быть осчастливлены участием в шоу, т.к. в планах выездные выпуски программы для съемок в установочной студии ААЦ-Екатеринбург.
Кандидатура ведущего российской версии "Тачки" пока окончательно не известна, но в первую очередь планируется провести переговоры с Николаем Фоменко. После выбора ведущего появление передачи будет официально анонсировано на российском канале MTV. Первый выпуск русской версии планируется на середину июля этого года, выходить она будет один раз в месяц, заменяя соответствующие блоки американской версии программы.
Подбор кандидатов на первую инсталляцию, в принципе, уже начался. Пришлите на адрес spravka@aac.ru фотографию своей машины и историю, объясняющую, почему именно ваше транспортное средство нуждается в "Прокачке". Короче говоря, все как "за бугром". Вы можете обратиться и напрямую в АвтоАудиоСправку ААЦ (тел. 500-5656 доб. 148) для уточнения интересующих вас подробностей. Пресс-служба ААЦ представит официальное объявление о начале акции уже в ближайшие дни.
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