Самые популярные автомобили в Европе и России

Маркетинговая компания JATO Dynamics назвала список 10 самых популярных автомобилей в Старом Свете за 11 месяцев 2007 года (скорее всего, данные по итогам всего года не изменятся).

И оказалось, что самым популярным автомобилем в Европе сейчас является Peugeot 207 - всего было продано 410 156 машин этой модели. Однако на пятки 207-му наступает Volkswagen Golf (401 343). Замыкает тройку призером Ford Focus (379 994). Затем идут два Opel - Astraи Corsa , передает РБК-Daily.

Рейтинг самых популярных автомобилей в России несколько отличается от европейского. У нас в первой десятке находятся в основном "бюджетные" автомобили, которые стоят меньше $ 15000.