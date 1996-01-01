Эксклюзив для автолюбителя

Накануне праздника мы, как обычно, рыщем в поисках подарков. Это дарили, это есть, это не понравится... Чем удивить и порадовать одновременно наших близких? Мы не стали брать во внимание банальные кружки-кипятильники, алкотестеры, зарядки и проч., а решили "пройтись", так сказать, по эксклюзиву, то есть тем оригинальным вещицам, которые автомобилист сам себе вряд ли купит.

За практичность!

Если ваш муж часто возвращается из гаража в темноте, подарите ему мягкий фонарик со своеобразным кистевым эспандером, нажимая на который можно одновременно питать лампочку и заряжать встроенный в фонарь аккумулятор. Презент, что называется, два в одном - и мышцы укрепит, и до дому доведет. Стоит эта полезная приятность около 600 руб. К этому можно добавить брелок с функцией размораживания автомобильных замков за 330 руб. и аварийный знак с автономной подсветкой, который видно в темноте за километр, за 900 руб.

Следующая полезная вещь имеет шансы стать любимым автоаксессуаром. Это противоскользящий коврик, который удерживает предметы на приборной панели. Он удерживает на себе небольшие предметы: мобильный телефон, авторучку, футляр для очков и т.п. при изменении скорости транспортного средства или на наклонной поверхности. Коврик можно положить на торпеду автомобиля, на столик в поезде или в самолете. Стоимость этой радости вполне демократична - 270 руб.

Практичным подарком также могут служить различные керамические обогреватели салона, в основном производства Тайваня по цене от 700 до 2000 руб.

За оригинальность!

Тем автолюбителям, которые предпочитают особый стиль и неповторимость, и подарить хочется что-то особенное. Можно заказать в Интернете эксклюзивные колесные болты. Они выполнены из никеля с антикоррозийным покрытием, увенчаны кристаллом циркония разных цветов и доступны для большинства моделей авто. Для монтажа и демонтажа болтов используется специальный ключ-секретка, поэтому украсть их можно только вместе с автомобилем (тьфу-тьфу-тьфу). Средняя цена - 9000 руб. за комплект .

А этот подарок для особо эмоциональной части автомобилистов. Коммуникатор для общения водителей, который предназначен для неформального общения водителей. Он транслирует на дисплей 5 заранее запрограммированных смайликов, обозначающих различные эмоции. Пульт управления крепится к лобовому стеклу, кладется в бардачок или просто лежит под рукой и включает сообщения на дисплее нажатием кнопок. Для работы дисплея необходимы только 4 батарейки АА. Стоимость - 1690-1700 руб.

За комфорт и безопасность!

Чтобы вашему любимому автовладельцу было уютно и комфортно, вы можете приобрести душевные подарки, за которые усталое тело автомобилиста будет вам благодарно еще очень долго. Например, многофункциональную накидку на сиденье автомобиля с функцией вибромассажа, подогрева и охлаждения. Ее можно устанавливать на кресло любого автомобиля и использовать круглый год: в зимний период подогрев не позволит застудиться, пока печка не прогреет салон, а в летний период спасет от жары благодаря особой поверхности. Стимулирующий кровообращение массаж полезен в любое время года, особенно для тех, кто проводит много времени за рулем и в пробках. Массаж взбодрит водителя в дальней дороге или снимет усталость после трудового дня. Это чудо научно-технического прогресса можно купить за 2500 руб.

Владельцам автомобилей с кожаным салоном подойдут меховые подушки на заднее сидение и накидка из австралийского мутона на переднее. Они теплы зимой и прохладны летом. Задняя поверхность прошита антискользящим материалом. Достаточно практична в использовании и легко переносит различные виды чисток. Стоимость составит 3500, 1500 и 3500 руб. соответственно.

Тем, кто проводит много времени в дороге, может пригодиться органайзер на спинку сиденья для перевозки и комфортного использования различных необходимых предметов за 550 руб.

Если в семье есть дети, то этот подарок очень порадует и маму, и папу. Световозвращающий набор для детей представляет собой средства безопасности на дорогах в тёмное время суток. В набор входят световозвращающий жилет безопасности, светоотражающие повязки на руки или ноги, катафод для крепления на ранец, cветовозвращающие стикеры на одежду. Стоимость его сравнительно невысока - 900 руб., а польза очевидна. Также родители будут рады подарку в виде защиты спинки переднего сиденья от порчи или загрязнения от обуви ребенка, сидящего на заднем сиденье. Эта радость обойдется в 250 руб.

За друзей!

Производители позаботились не только о людях, но и об их меньших братьях. Автомобилист-собачник, думаем, будет счастлив получить в подарок, например, ремень безопасности для собаки по цене 400 руб. Это устройство позволяет зафиксировать питомца в машине при помощи стандартных креплений для ремня безопасности. Оно позволяет ограничить передвижение собаки в машине и обезопасить животное от серьезных повреждений в случае ДТП. Наряду с ремнем предлагаются и такие аксессуары, как светоотражающий жилет для собаки за 200 руб., гамак-подстилка для защиты заднего сиденья, пола, спинок передних сидений от порчи или загрязнения при перевозке животных - за 800 руб., а также защита для багажника от тех же неприятностей за 900 руб.

В общем, как вы убедились, ассортимент автоаксессуаров и прибамбасов весьма разнообразен. Главное - подойти к вопросу с душой, показать, что вы цените человека, его окружение и насколько вам важно, чтобы одариваемому было комфортно и уютно весь следующий год. И тогда ваши родственники, друзья или коллеги обязательно будут тепло и с благодарностью вас вспоминать. А доброе слово и Крыске приятно...