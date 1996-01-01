Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Эксклюзив для автолюбителя
Накануне праздника мы, как обычно, рыщем в поисках подарков. Это дарили, это есть, это не понравится... Чем удивить и порадовать одновременно наших близких? Мы не стали брать во внимание банальные кружки-кипятильники, алкотестеры, зарядки и проч., а решили "пройтись", так сказать, по эксклюзиву, то есть тем оригинальным вещицам, которые автомобилист сам себе вряд ли купит.
За практичность!
Если ваш муж часто возвращается из гаража в темноте, подарите ему мягкий фонарик со своеобразным кистевым эспандером, нажимая на который можно одновременно питать лампочку и заряжать встроенный в фонарь аккумулятор. Презент, что называется, два в одном - и мышцы укрепит, и до дому доведет. Стоит эта полезная приятность около 600 руб. К этому можно добавить брелок с функцией размораживания автомобильных замков за 330 руб. и аварийный знак с автономной подсветкой, который видно в темноте за километр, за 900 руб.
Следующая полезная вещь имеет шансы стать любимым автоаксессуаром. Это противоскользящий коврик, который удерживает предметы на приборной панели. Он удерживает на себе небольшие предметы: мобильный телефон, авторучку, футляр для очков и т.п. при изменении скорости транспортного средства или на наклонной поверхности. Коврик можно положить на торпеду автомобиля, на столик в поезде или в самолете. Стоимость этой радости вполне демократична - 270 руб.
Практичным подарком также могут служить различные керамические обогреватели салона, в основном производства Тайваня по цене от 700 до 2000 руб.
За оригинальность!
Тем автолюбителям, которые предпочитают особый стиль и неповторимость, и подарить хочется что-то особенное. Можно заказать в Интернете эксклюзивные колесные болты. Они выполнены из никеля с антикоррозийным покрытием, увенчаны кристаллом циркония разных цветов и доступны для большинства моделей авто. Для монтажа и демонтажа болтов используется специальный ключ-секретка, поэтому украсть их можно только вместе с автомобилем (тьфу-тьфу-тьфу). Средняя цена - 9000 руб. за комплект .
А этот подарок для особо эмоциональной части автомобилистов. Коммуникатор для общения водителей, который предназначен для неформального общения водителей. Он транслирует на дисплей 5 заранее запрограммированных смайликов, обозначающих различные эмоции. Пульт управления крепится к лобовому стеклу, кладется в бардачок или просто лежит под рукой и включает сообщения на дисплее нажатием кнопок. Для работы дисплея необходимы только 4 батарейки АА. Стоимость - 1690-1700 руб.
За комфорт и безопасность!
Чтобы вашему любимому автовладельцу было уютно и комфортно, вы можете приобрести душевные подарки, за которые усталое тело автомобилиста будет вам благодарно еще очень долго. Например, многофункциональную накидку на сиденье автомобиля с функцией вибромассажа, подогрева и охлаждения. Ее можно устанавливать на кресло любого автомобиля и использовать круглый год: в зимний период подогрев не позволит застудиться, пока печка не прогреет салон, а в летний период спасет от жары благодаря особой поверхности. Стимулирующий кровообращение массаж полезен в любое время года, особенно для тех, кто проводит много времени за рулем и в пробках. Массаж взбодрит водителя в дальней дороге или снимет усталость после трудового дня. Это чудо научно-технического прогресса можно купить за 2500 руб.
Владельцам автомобилей с кожаным салоном подойдут меховые подушки на заднее сидение и накидка из австралийского мутона на переднее. Они теплы зимой и прохладны летом. Задняя поверхность прошита антискользящим материалом. Достаточно практична в использовании и легко переносит различные виды чисток. Стоимость составит 3500, 1500 и 3500 руб. соответственно.
Тем, кто проводит много времени в дороге, может пригодиться органайзер на спинку сиденья для перевозки и комфортного использования различных необходимых предметов за 550 руб.
Если в семье есть дети, то этот подарок очень порадует и маму, и папу. Световозвращающий набор для детей представляет собой средства безопасности на дорогах в тёмное время суток. В набор входят световозвращающий жилет безопасности, светоотражающие повязки на руки или ноги, катафод для крепления на ранец, cветовозвращающие стикеры на одежду. Стоимость его сравнительно невысока - 900 руб., а польза очевидна. Также родители будут рады подарку в виде защиты спинки переднего сиденья от порчи или загрязнения от обуви ребенка, сидящего на заднем сиденье. Эта радость обойдется в 250 руб.
За друзей!
Производители позаботились не только о людях, но и об их меньших братьях. Автомобилист-собачник, думаем, будет счастлив получить в подарок, например, ремень безопасности для собаки по цене 400 руб. Это устройство позволяет зафиксировать питомца в машине при помощи стандартных креплений для ремня безопасности. Оно позволяет ограничить передвижение собаки в машине и обезопасить животное от серьезных повреждений в случае ДТП. Наряду с ремнем предлагаются и такие аксессуары, как светоотражающий жилет для собаки за 200 руб., гамак-подстилка для защиты заднего сиденья, пола, спинок передних сидений от порчи или загрязнения при перевозке животных - за 800 руб., а также защита для багажника от тех же неприятностей за 900 руб.
В общем, как вы убедились, ассортимент автоаксессуаров и прибамбасов весьма разнообразен. Главное - подойти к вопросу с душой, показать, что вы цените человека, его окружение и насколько вам важно, чтобы одариваемому было комфортно и уютно весь следующий год. И тогда ваши родственники, друзья или коллеги обязательно будут тепло и с благодарностью вас вспоминать. А доброе слово и Крыске приятно...
Новости тематики
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Провал резидентов
- Суда made in Хабаровский край
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Сахалин в ожидании нового Чехова