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Во Владивостоке автомобили угоняли с помощью Интернета

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке задержан хитроумный угонщик. Мужчина воровал только те автомобили, которые граждане пытались продать с помощью объявлений в местной прессе и Интернете, сообщает газета "Владивосток".

Суть преступной схемы, как полагают милиционеры, такова. Преступник искал подходящие дорогие авто по объявлениям в газете, затем встречался с владельцами. Притом настаивал на том, чтобы осмотр машины происходил неизменно на территории продавца. Так было проще вычислить местонахождение владельца и, соответственно, его движимого имущества. Вор тщательно осматривал транспортное средство на предмет "секретов", многократно просил завести двигатель. Небольшим фотоаппаратом снимал внутреннее оснащение машины, а также ключ зажигания. Затем по имеющимся фотоснимкам изготавливал дубликат ключа, находил авто и перегонял в снятый через подставных лиц гараж. Там транспорт разукомплектовывали и продавали по запчастям. Когда милиционеры задержали "конспиратора", в одном из автомобильных боксов был обнаружен остов Nissan X-Trail.

На данный момент за этим товарищем числятся четыре эпизода, однако, как полагают милиционеры, количество угонов гораздо больше.

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