Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Зима - злейший враг автомобилиста
Кто только не пишет и не говорит сегодня о плохом состоянии улиц и дорог в городе Владивостоке! Они, конечно, ремонтируются, но при этом остаются такими же, какими были при Соловье-разбойнике: "Горбатые, покрытые вулканической пылью, ядовитой, словно порошок от клопов, местами на них встречаются ловушки на диких животных и заблудившихся путников".
Сегодня мы поразмышляем о том, что ждет нас с приближением зимы: По сторонам дорог, в желтеющих, оскверненных травах будут валяться скелеты телег и замученные, издыхающие автомобили. Склоны дорог превратятся в ледяные горки, напоминающие скоростной горнолыжный спуск, и радоваться будет детвора, скатываясь на санках и тюбингах по улице Шефнера. Снова на Седанке водители будут упражняться в фигурном катании на льду, а некоторые испытают себя в роли прыгунов с трамплина, слетая под откос. На улицах Никифорова, Котельникова, Юмашева (район "Зеленого угла"), Воропаева, Сахалинской, Героев Тихоокеанцев, Героев Хасана и др. водители будут ощущать себя горными альпинистами, штурмующими неприступные вершины.
Уже не первую зиму повторяется одно и то же: авральная борьба со снегом, многочасовые автомобильные пробки, идущие по дорогам пешеходы, так как тротуары исчезают под толщей снега, вмерзшие в лед трамваи посреди улицы. В дни выпадения снега и последующие 3-4 дня совершается более 100 ДТП. Зачастую ряд улиц на протяжении чуть ли не всего зимнего периода покрыты льдом и спрессованным снегом. А задавал ли кто вопрос - почему все это происходит? Почему мы так боимся зимних дорог? И что нужно сделать, чтобы безопасно и комфортно чувствовал себя водитель на дороге в зимний период времени?
Начнем по порядку. В каждом районе созданы ООО (общества с ограниченной ответственностью), в Первомайском и Ленинском районах - по два общества. Все ООО имеют на балансе по 3-4 трактора-щетки, 1-2 снегопогрузчика и на всех всего 2 грейдера. Есть, правда, еще группа компаний ООО "Сигнал", которая обслуживает магистральные улицы, Группа компаний имеет 14 тракторов-щеток, 5 грейдеров. Во всех организациях насчитывается 20 пескоразбрасывающих автомашин. Общее количество техники, способной работать по зимнему содержанию улиц и дорог, составляет 144 единицы, с учетом поломок в работе находится 120 единиц. Возьмем разбивку по сменам и получим, что в период устранения последствий выпадения снега на дорогах города одновременно работают 50-60 единиц. Для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге такой техники более 1500 единиц.
И здесь вопрос обывателя: почему содержанием дорог и обеспечением безопасности движения занимаются не муниципальные службы, а общества с ограниченной ответственностью? Согласно существующим законам, на территориях образований отвечают за безопасность дорожного движения органы местного самоуправления, а не частные предприниматели. Если и наняты частники для работы, кто в итоге отвечает за безопасность движения? Кто следит за расчетным, необходимым количеством снегоуборочной техники, заготовкой противогололедных материалов?
И, кстати, о противогололедных материалах. Во всех странах, да и в России, в крупных городах, применяют комплексы различных ингредиентов, способных не допустить образования гололеда, растопить уже образовавшийся лед, слежавшийся снег. А у нас все, как в старые добрые времена: смешиваем песок и соль. Данная смесь не эффективна уже после минус семи градусов, в связи с чем на некоторых дорогах гололедные участки сохраняются до весны.
Опять же хотелось бы, чтобы хоть смеси было в достатке. Но примеры работы "с колес" еще свежи в памяти - март 2007 года. Выпал снег, и две недели город трясло, на дорогах царили хаос и беспорядок, тротуары не очищались. И так продолжалось, пока дополнительно не была привлечена техника со всего края. И тогда, в авральном режиме произвели очистку улиц и вывезли снег. Такие картины наблюдаются несколько лет подряд. Кто-то должен проанализировать ситуацию, взять за основу опыт прошлых лет и принять меры! А пока совет нашим водителям, увидел: снег - прячь машину, сам целее будешь и "железного коня" сбережешь.
Новости тематики
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом