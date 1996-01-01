Зима - злейший враг автомобилиста

Кто только не пишет и не говорит сегодня о плохом состоянии улиц и дорог в городе Владивостоке! Они, конечно, ремонтируются, но при этом остаются такими же, какими были при Соловье-разбойнике: "Горбатые, покрытые вулканической пылью, ядовитой, словно порошок от клопов, местами на них встречаются ловушки на диких животных и заблудившихся путников".

Сегодня мы поразмышляем о том, что ждет нас с приближением зимы: По сторонам дорог, в желтеющих, оскверненных травах будут валяться скелеты телег и замученные, издыхающие автомобили. Склоны дорог превратятся в ледяные горки, напоминающие скоростной горнолыжный спуск, и радоваться будет детвора, скатываясь на санках и тюбингах по улице Шефнера. Снова на Седанке водители будут упражняться в фигурном катании на льду, а некоторые испытают себя в роли прыгунов с трамплина, слетая под откос. На улицах Никифорова, Котельникова, Юмашева (район "Зеленого угла"), Воропаева, Сахалинской, Героев Тихоокеанцев, Героев Хасана и др. водители будут ощущать себя горными альпинистами, штурмующими неприступные вершины.

Уже не первую зиму повторяется одно и то же: авральная борьба со снегом, многочасовые автомобильные пробки, идущие по дорогам пешеходы, так как тротуары исчезают под толщей снега, вмерзшие в лед трамваи посреди улицы. В дни выпадения снега и последующие 3-4 дня совершается более 100 ДТП. Зачастую ряд улиц на протяжении чуть ли не всего зимнего периода покрыты льдом и спрессованным снегом. А задавал ли кто вопрос - почему все это происходит? Почему мы так боимся зимних дорог? И что нужно сделать, чтобы безопасно и комфортно чувствовал себя водитель на дороге в зимний период времени?

Начнем по порядку. В каждом районе созданы ООО (общества с ограниченной ответственностью), в Первомайском и Ленинском районах - по два общества. Все ООО имеют на балансе по 3-4 трактора-щетки, 1-2 снегопогрузчика и на всех всего 2 грейдера. Есть, правда, еще группа компаний ООО "Сигнал", которая обслуживает магистральные улицы, Группа компаний имеет 14 тракторов-щеток, 5 грейдеров. Во всех организациях насчитывается 20 пескоразбрасывающих автомашин. Общее количество техники, способной работать по зимнему содержанию улиц и дорог, составляет 144 единицы, с учетом поломок в работе находится 120 единиц. Возьмем разбивку по сменам и получим, что в период устранения последствий выпадения снега на дорогах города одновременно работают 50-60 единиц. Для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге такой техники более 1500 единиц.

И здесь вопрос обывателя: почему содержанием дорог и обеспечением безопасности движения занимаются не муниципальные службы, а общества с ограниченной ответственностью? Согласно существующим законам, на территориях образований отвечают за безопасность дорожного движения органы местного самоуправления, а не частные предприниматели. Если и наняты частники для работы, кто в итоге отвечает за безопасность движения? Кто следит за расчетным, необходимым количеством снегоуборочной техники, заготовкой противогололедных материалов?

И, кстати, о противогололедных материалах. Во всех странах, да и в России, в крупных городах, применяют комплексы различных ингредиентов, способных не допустить образования гололеда, растопить уже образовавшийся лед, слежавшийся снег. А у нас все, как в старые добрые времена: смешиваем песок и соль. Данная смесь не эффективна уже после минус семи градусов, в связи с чем на некоторых дорогах гололедные участки сохраняются до весны.

Опять же хотелось бы, чтобы хоть смеси было в достатке. Но примеры работы "с колес" еще свежи в памяти - март 2007 года. Выпал снег, и две недели город трясло, на дорогах царили хаос и беспорядок, тротуары не очищались. И так продолжалось, пока дополнительно не была привлечена техника со всего края. И тогда, в авральном режиме произвели очистку улиц и вывезли снег. Такие картины наблюдаются несколько лет подряд. Кто-то должен проанализировать ситуацию, взять за основу опыт прошлых лет и принять меры! А пока совет нашим водителям, увидел: снег - прячь машину, сам целее будешь и "железного коня" сбережешь.