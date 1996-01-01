Москвичи должны работать по месту жительства

Столичные чиновники придумали новый весьма эффективный способ борьбы с дорожными пробками. Согласно предложению главного архитектора столицы Александра Кузьмина, для этого необходимо просто... работать по месту жительства. Господин Кузьмин уверен, что необходимо принять программу по созданию новых рабочих мест в спальных районах.

Эта идея очень понравилась главному московскому чиновнику Юрию Лужкову. "В новых строящихся жилых кварталах необходимо предусматривать создание рабочих мест, чтобы снизить нагрузку на транспортную систему города", - заявил московский градоначальник.