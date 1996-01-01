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Осторожно: Седанку подготовили к зиме

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В пригороде Владивостока участок дороги от 19 километра до фабрики "Заря" прошел поверхностную обработку по новой битумно-щебеночной технологии и готов к зиме.

Как сообщили корреспонденту РИА "Восток-Медиа" в ОАО "Примавтодор", этот участок федеральной трассы М-60, где по статистике сконцентрировано было больше трети всех дорожно-транспортных происшествий на магистрали Владивосток-Хабаровск, накануне холодов обработали битумной эмульсией.

Дорожное полотно на проблемном участке восстановили при помощи новой технологии. Она заключается в раздельном и последовательном нанесении на поверхность асфальтобетонного покрытия слоя вяжущего и слоя минерального материала (щебня) с последующим уплотнением, что создает шероховатую поверхность, закрывает трещины на покрытиях, и ямочный ремонт не нужен. Работы ОАО "Примавтодор" осуществляло с применением механизмов, оснащенных специальным оборудованием.

В компании также обратили внимание на одну неприятность: в октябре на компанию "Примавтодор" обрушился вал жалоб от автомобилистов на разбитые лобовые стекла. Владельцы авто, застрахованные по полисам КАСКО, обращались в страховые компании за компенсацией ущерба и требовали его от дорожников.

Однако расчеты специалистов "Примавтодора" установили следующее. Чтобы камешек щебенки, которую использовали для обработки поверхности, поднялся в воздух на высоту 1,5 метра и оказался на пути автомашины, нанеся удар по лобовому стеклу, нужно, чтобы колесо проезжающей мимо машины двигалось со скоростью 80 километров в час. Причем автотранспортное средство должно набирать скорость, а не двигаться в одном скоростном режиме.

Таким образом, претензии были явно не в адрес дорожников, которые установили следующие знаки: "Ограничение скорости", "Скорость 40 км/ч", "Сужение проезжей части", "Дорожные работы, выброс гравия". Если бы все автомобилисты были взаимно вежливы и не нарушали Правила дорожного движения, неприятностей с битыми стеклами можно было вполне избежать. На скорости 40 км в час выброса гравия не наблюдается.

Как прокомментировала данную ситуацию руководитель пресс-службы ГИБДД Владивостока Людмила Пархоменко, в соответствии с ведомственно-строительными нормами 3784-85 начало ремонтных работ сопровождается установкой предупредительных дорожных знаков. На Седанкинском подъеме эти знаки были установлены. Правда, не все водители следовали им. Добавляя газу, они стремительно штурмовали подъем, ничуть не заботясь о том, что рассыпанная щебенка веером разлетается по стеклам движущихся машин. Разбитое стекло к ДТП причислить невозможно, поэтому остается надеяться только на взаимную вежливость тех, кто сидит за рулем.

"Чтобы гравий "прижился" на поверхности, нужно сутки-двое, - говорит Виктория Волошина. - Те, кто газовали по неприжившемуся гравию, не пострадали, от их нарушений ПДД страдали окружающие - как правило, законопослушные граждане".

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