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В новый год пристегнутым и без мобильника

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С 1 января 2008 г. вступает в силу целый ряд дополнительных поправок в 12 ст. Кодекса об административных правонарушениях, так называемого, "второго этапа".

Поправки "первого этапа", на основании ФЗ №210 "заработали" еще в августе. Тогда, напомним, санации подверглись 8 статей, ужесточившие наказание, но главное, как подчеркнули в приморском УГИБДД, наконец-то, был поставлен крест на МРОТ, как основе для начисления штрафа.

Что касается "второго этапа", то главным дополнением к уже имеющимся изменениям можно назвать решимость ГАИ на законных основаниях наказывать за пользование во время движения мобильными телефонами без системы hands-free и за непристегнутый ремень.

С ремнями вообще получилось возвращение в славное советское прошлое, когда за непристегнутого пассажира отвечал водитель. С 1 января в случае нарушения данного правила водителю грозит штраф - 500 руб., пассажиру - 100 руб. Более того, если водитель будет пристегнут, а пассажир - нет, все равно водителю придется платить штраф в размере 500 руб., и соответственно пассажиру - 100 руб. Получается эдакая взаимоответственность. Другой момент - участие в ДТП пешеходов. С 2008 г. происшествия, в которых фигурируют безлошадные граждане, будут рассматриваться с большим тщанием. Как пояснила начальник отделения по исполнению административного законодательства УГИБДД УВД по Приморскому краю Тамара ШИПИЛОВА, такая принципиальность позволит свести к минимуму возможность пешеходам избежать наказания.

Наконец, "на верху" поняли, что водители не всегда выступают провокаторами ДТП, но почему-то всегда несут за них ответственность. Этот нюанс, ко всему прочему, позволит страховым компаниям оптимизировать свою работу в части, касающейся выплат страховых премий. Кроме того, решен вопрос с оплатой штрафов. Новинку приятной не назовешь, но все же. Упростится процедура оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Начиная с нового года все необходимые реквизиты будут указываться на оборотной стороне штрафной квитанции, а заплатить штраф можно будет в любом почтовом отделении или банке. Но главное - нарушителю теперь не надо искать подразделение, чей инспектор наложил взыскание.

С 1 июля 2008 г. вступит в силу "третий этап" обновленной ст. 12 КоАП, но он по большей части технический и касается "взаимоотношений" камер наружного наблюдения, нарушителя и непосредственно ГАИ.

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