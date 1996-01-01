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Чем грозит поддельный техосмотр
Ни для кого не секрет, что талон техосмотра можно купить. Некоторые так и поступают, чтобы, не терять времени в очередях.
Это нехорошо и незаконно, но, как говорят, экономит время. Правда, бывают исключения. Ведь нередко полученные вроде бы у "проверенных людей" с "проверенными связями" талоны оказываются поддельными. И вот тут у "честного приобретателя" начинается головная боль.
Осторожно, ручная сборка
Понятно, что техосмотр надо не покупать, а проходить, тогда точно не попадешь в неприятную историю с уголовными последствиями. Понятно-то понятно, но "жучкам", что специализируются на этом бизнесе, разговоры о загруженности пунктов ГТО и чрезмерной требовательности инспекторов только на руку. Так что выбирайте: или экономия времени, или риск попасть в неприятную историю.
Но в историю могут попасть и вполне законопослушные граждане. Например, вы купили машину по доверенности - эту практику еще никто не отменял - с тем, чтобы вскоре снять ее с учета и зарегистрировать на себя. Но пока суд да дело, катаетесь на ней и в ус не дуете. В один прекрасный момент останавливают вас на посту, проверяют документы и сообщают, что есть подозрения, что талон техосмотра поддельный.
Считайте, что поездка на этом закончилась. Инспектор, обнаруживший поддельный талон, обязан сопроводить вас вместе с документами в местный территориальный орган внутренних дел, проще говоря, в отделение милиции. Там от вас потребуют написать объяснительную. Ну а дальше - долгое и утомительное хождения по инстанциям.
Без номеров - только пешком
В любом случае инспектора мало волнует, поддельный талон или настоящий, но, например, купленный "у хорошего гаишника". Для него главное то, что вашего автомобиля может не оказаться в базе транспортных средств, прошедших техосмотр. Этого достаточно, чтобы запретить эксплуатацию транспортного средства и снять с него регистрационные знаки, а на вас наложить штраф в размере 200 рублей.
Штраф, конечно, небольшой, а мороки после много: машину до момента прохождения техосмотра и получения обратно номеров придется перемещать на эвакуаторе. За управление транспортным средством без регистрационных знаков вам грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев. И такое положение сохранится до 1 июля следующего года. Тогда вступит в силу последняя часть изменений 12-й главы КоАП. В частности, начнет действовать пункт о том, что разрешается движение транспортного средства к месту устранения причины запрещения эксплуатации в течение суток с момента запрещения эксплуатации. То есть водителям "дадут фору" на сутки.
Если вы потеряли талон
Напомним, что пройти техосмотр нужно в течение 30 дней после регистрации автомобиля.
Без проверки технического состояния выдача нового талона производится в связи с изменением сведений о собственнике или с заменой государственных регистрационных знаков на нем. Не проводится проверка и тогда, когда талон утерян и вместо него выдается дубликат. Сама процедура выглядит так: вы (собственник или представитель собственника) обращаетесь с соответствующим письменным заявлением в ГИБДД по месту регистрации вашего авто. Там проверяют по базе данных факт прохождения и на этом основании выдают дубликат.
Кстати, в этом случае срок очередного осмотра ТС не меняется. Если при проверки факт прохождения технического осмотра не подтверждается, вам придется пройти техосмотр по всем правилам.
На самом деле не так уж много у нас поддельных талонов. Гораздо больше поддельных прав, свидетельств о регистрации и паспортов технических средств. Приведем статистику по России за прошлый год.
Как сделать дешевле
Техосмотр пройти несложно, утверждают в Департаменте обеспечения безопасности дорожного движения МВД России. Достаточно иметь при себе необходимые документы и исправный автомобиль.
В последнее время на пунктах ГТО очереди минимальное. Что понятно, большинство автолюбителей проходит техосмотр весной.
Чтобы на пункте не возникло проблем, заранее убедитесь в исправности всех основных систем: тормозов, рулевого управления, электрооборудования. Не забудьте протереть номера двигателя, кузова, VIN. Они должны читаться.
В комплекте должны быть аптечка (еще непросроченная), огнетушитель (срок годности которого еще не истек) и знак аварийной остановки (соответствующий новым требованиям).
Из документов должны быть: свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение, медицинская справка на водителя, полис ОСАГО.
Если машину представляет не владелец - доверенность (можно в простой письменной форме).
Квитанции на оплату техосмотра и госпошлину выдадут на месте. При соблюдении всех требований вам не потребуется много времени на прохождение этой процедуры. Вы получите официальный талон, а значит, и бояться вам будет нечего.
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