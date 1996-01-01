www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.54 р. 100 JPY: 57.08 р.
EUR: 73.56 р. 10 CNY: 92.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Сотрудников ГИБДД будут штрафовать за пробки

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Совет Федерации предлагает ввести норму закона, позволяющую штрафовать сотрудников ГИБДД за пробки на дорогах. На пленарном заседании СФ в пятницу было принято решение направить в Госдуму в качестве законодательной инициативы Совета Федерации законопроект, вносящий изменения в Закон "О безопасности дорожного движения" и в Кодекс об административных правонарушениях.

Законопроект, автором которого является председатель промышленного комитета СФ Валентин Завадников, вводит презумпцию равенства всех участников дорожного движения, когда приоритет может быть только у специализированного транспортного средства. Считаться таковым сможет лишь автомобиль, имеющий не только "мигалку" или соответствующий звуковой сигнал, но и специальную цветографическую схему на своем борту. При этом регламентация использования "мигалок" будет происходить не на основании постановлений различных органов власти, а на основе закона. Как пояснил В. Завадников, вводится норма, когда различные должностные лица, в том числе сотрудники ГИБДД, могут быть оштрафованы за незаконное ограничение движения транспортных средств в размере от 20 до 30 тыс. руб., что, по замыслу разработчиков закона, позволит улучшить ситуацию с пробками на дорогах.

Кроме того, отметил сенатор, законопроект устанавливает повышенные требования к квалификации водителей специализированных транспортных средств, поскольку движение указанных транспортных средств по срочным вызовам осуществляется с предоставлением преимуществ, требует значительного опыта вождения и при несоблюдении правил дорожного движения снижает его безопасность. Соответственно водители таких транспортных средств должны быть старше 20 лет и иметь стаж управления не менее двух лет.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru