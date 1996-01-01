Сотрудников ГИБДД будут штрафовать за пробки

Совет Федерации предлагает ввести норму закона, позволяющую штрафовать сотрудников ГИБДД за пробки на дорогах. На пленарном заседании СФ в пятницу было принято решение направить в Госдуму в качестве законодательной инициативы Совета Федерации законопроект, вносящий изменения в Закон "О безопасности дорожного движения" и в Кодекс об административных правонарушениях.

Законопроект, автором которого является председатель промышленного комитета СФ Валентин Завадников, вводит презумпцию равенства всех участников дорожного движения, когда приоритет может быть только у специализированного транспортного средства. Считаться таковым сможет лишь автомобиль, имеющий не только "мигалку" или соответствующий звуковой сигнал, но и специальную цветографическую схему на своем борту. При этом регламентация использования "мигалок" будет происходить не на основании постановлений различных органов власти, а на основе закона. Как пояснил В. Завадников, вводится норма, когда различные должностные лица, в том числе сотрудники ГИБДД, могут быть оштрафованы за незаконное ограничение движения транспортных средств в размере от 20 до 30 тыс. руб., что, по замыслу разработчиков закона, позволит улучшить ситуацию с пробками на дорогах.

Кроме того, отметил сенатор, законопроект устанавливает повышенные требования к квалификации водителей специализированных транспортных средств, поскольку движение указанных транспортных средств по срочным вызовам осуществляется с предоставлением преимуществ, требует значительного опыта вождения и при несоблюдении правил дорожного движения снижает его безопасность. Соответственно водители таких транспортных средств должны быть старше 20 лет и иметь стаж управления не менее двух лет.