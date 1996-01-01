"Конструкторы" можно. Но осторожно

На юбилей виновникам торжества принято дарить подарки. Однако нет правил без исключения, и тем удивительнее, когда презенты раздает юбиляр.

Накануне дня милиции ГИБДД Приморского края в лице и.о. начальника отдела технической инспекции Владимира Горбунова преподнесла автомобилистам края небольшой "подарок". Наконец-то была уточнена позиция ГИБДД относительно оформления "конструкторов".

Как оказалось, начиная с 27 апреля регистрационные отделы ГИБДД Приморского края работают по "конструкторам" согласно внутреннему распоряжения № 89 за подписью и. о. начальника УГИБДД И. Ефименко.

Об этом широкой общественности стало известно буквально на прошлой неделе. Оказывается, в отказах гражданам на переоборудование не было никакой отсебятины и, более того, это распоряжение не подменяет собой два главных приказа МВД № 59 и № 1240, по которым переоборудование и производилось. О том, что вопрос с "переоборудованием" стоит очень остро. Отношения автовладельцев и коммерческих структур с ГИБДД накалились до предела летом этого года на пике кризиса, вызванного отсутствием спецпродукции. С одной стороны, невозможность оформлять ТС из-за отсутствия государственных регистрационных бланков, с другой - отказ в переоборудовании даже при наличии всех разрешительных документов, включая так называемую "справку НАМИ".

Бизнесменов, а с ними и граждан, возмущала позиция авторегистраторов, которые в редких случаях опускались до объяснения причин отказа. В массе своей отказ документально не подкреплялся, что порождало массу слухов, в том числе и о скором прикрытии "конструкторской" лавочки.

На прошлой неделе был дан ответ, как РЭО ГИБДД УВД Приморского края собирается строить свои взаимоотношения с автовладельцами и компаниями-оформителями. Пожалуй, впервые в ГИБДД признали факт спорности относительно некоторых своих действий. Иначе за время беседы Владимир Горбунов не напомнил бы о праве граждан России все спорные вопросы, в том числе и по линии ГАИ, решать в судебном порядке. Как известно, в вопросе переоборудования ТС ГИБДД работает только с теми гражданами, которые являются собственниками ТС и решили его переоборудовать, произвести замену кузова и двигателя. Это в теории. На практике мы имеем просто владельцев документов, под которые в страну ввозятся "запасные части". Формально закон этого не запрещает. Но одно дело, когда замена производится в отношении ТС одного модельного ряда и модификации, но с разными годами выпуска. Например, махнули не глядя Corolla 2000 на 2002 г. в. В этом случае все изменения со стороны ГИБДД будут отображены только в свидетельстве о регистрации.

Совсем другой расклад при модификации. Например, та же Toyota Corolla имеет полтора десятка модификаций: Spacio, Fielder, Levin, II, и т.д. В этом случае не обойтись без свидетельства соответствия конструкции транспортного средства ССКТС, получить который невозможно без "заключения НАМИ" - пресловутой справки, дающей возможность переоборудования.

При выдаче ССКТС ГИБДД берет на себя обязанности на основании 89-го распоряжения оставлять за собой проверку справок НАМИ. Пойти на такой шаг авторегистраторов, признал Владимир Горбунов, вынудили фальшивки, нет-нет да и выявляемые после запросов в институты, которые факта выдачи документов не подтверждали.

Кстати, в случае выявления фальшивых справок НАМИ ССКТС будет признаваться недействительным, у владельца ТС будут изыматься документы, а также госномера, и впоследствии, после проверки в регистрационном отделе ГИБДД, вся информация будет передаваться в более серьезные органы, например уголовный розыск для дальнейшего принятия решения. Поскольку, как подчеркнул Владимир Горбунов, на-лицо подделка документов в коммерческих целях.

Есть маленький нюанс, который, по мнению ГИБДД, не учитывается при оформлении справки НАМИ. По всем канонам уже должна быть резолюция главного госинспектора на возможность данного переоборудования, сделанная на основании заявления автовладельца. Если госинспектор отказывает в переоборудовании, то никакой НАМИ не в праве будет выдать заключение о соответствии и возможности переоборудования.

Правда, для автовладельцев есть возможность оспорить такое решение ГИБДД в суде, и уже там будет принято окончательное решение. По словам Владимира Горбунова, уже имеется солидная судебная практика, которая говорит в пользу Госавтоинспекции. Вообще же, всем, в том числе и самой Госавтоинспекции, жилось и работалось бы куда проще, имей регистрационные отделы ГИБДД на руках свой ведомственный модельный список или каталог взаимозаменяемости узлов и агрегатов. На сегодняшний день в стране 35 (!) уполномоченных организаций, кому разрешено выдавать свидетельства на переоборудование, и, что удивительно, каждая из них имеет свой, непохожий на другие список.