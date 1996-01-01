"Арктика" поднялась в цене

Ужесточение законодательства в сфере оборота технического спирта привело к тому, что автомобилисты получили 120%-ное повышение цены на незамерзающую жидкость для омывания стекол. В среднем во Владивостоке цена за 5 л этого продукта выросла со 100 руб. до 220.

Если цена на жидкость и дальше будет повышаться, можно предположить, что автомобилисты перейдут на подручные средства: на воду, разведенную моющими средствами типа "Фейри", или можно вместо моющего средства использовать другие технические жидкости на спирту, главное - чтобы пропорция была соблюдена.