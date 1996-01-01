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Infiniti FX: сочетание биодизайна и надежности
На рынке активно продвигается кроссовер Infiniti FX. В основе облика автомобиля лежит концепция биодизайна, в нем прослеживаются черты, присущие мускулистому животному. Благодаря использованию высоких технологий инженерам компании удалось создать один из наиболее динамичных и выразительных кроссоверов премиум-класса, существующих на современном автомобильном рынке.
Модель предлагается в двух вариантах: FX45 и FX35. Полноприводный FX45 оборудуется стандартным 4,5-литровым двигателем DOHC V8 с максимальной мощностью 328 л.с., новыми 20-дюймовыми колесами и шинами, кожаным салоном, а также модернизированной "спортивной" независимой подвеской всех четырех колес с новыми амортизаторами. FX35 оснащается 280-сильным двигателем V6 с рабочим объемом 3,5 л. Все версии FX созданы на переработанной платформе FM (Front Mid-ship - расположение двигателя за передним мостом), которая была адаптирована к потребностям полноприводных автомобилей.
Для Infiniti FX 2007 модельного года Infiniti был разработан новый дизайн бампера, решетки радиатора и колесных дисков, а также три новых цвета кузова. Кроме того, все автомобили в базовой комплектации будут оснащены аудиосистемой Bose 300 Вт, видеокамерой заднего обзора, цветным дисплеем с диагональю семи-дюймов и усовершенствованной системой подушек безопасности (AABS). Для всех модификаций Infiniti FX предлагается кожаный салон. Водительское сиденье с валиком поясничной поддержки имеет 10 различных регулировок, а пассажирское сиденье - 8. В качестве дополнительного оборудования предлагается сиденье водителя с функцией запоминания настроек и рулевая колонка с электроприводом регулировки по высоте и углу наклона.
Работая над FX, дизайнеры пытались найти то, что они называют "особым сплавом" - сочетание солидной нижней части кузова, выдержанной в стиле SUV, с обтекаемой и стильной верхней частью, напоминающей скорее о классических спортивных моделях или моделях GT.
Снаружи FX выглядит широким и агрессивным: такой облик создают длинный обтекаемый капот, гладкая крыша и прозрачный верхний люк. Благодаря короткому переднему и заднему свесам, по таким показателям, как углы въезда и съезда, FX не уступает моделям SUV. Эти свесы подчеркивают длинную колесную базу и широкую колею FX и его большие колеса (18"/20" для FX35 и 20" для FX45). Широко расставленные фары и фонари придают внешнему виду FX стремительность. Дизайн кузова завершают крупная решетка радиатора, украшенная логотипом Infiniti, противотуманные фары, би-ксеноновые фары и два больших хромированных наконечника труб системы выхлопа.
Жесткость несущей конструкции FX специально была повышена за счет увеличения толщины передних лонжеронов, боковых порогов и задних колесных арок.
Быстрая и точная реакция FX на рулевое управление достигается благодаря независимой подвеске всех четырех колес, в конструкции которой широко использованы детали из алюминиевого сплава для уменьшения неподрессоренных масс. В передней подвеске имеются независимые амортизаторные стойки, задняя подвеска имеет многорычажную конструкцию. Как в передней, так и в задней подвеске применяются стабилизаторы поперечной устойчивости большого диаметра.
Кожаная обивка сидений с функцией запоминания регулировок водительского сидения и поясничной поддержкой, подогрев передних сидений и рулевое колесо с электроприводом регулировки по высоте и углу наклона в FX 2007 модельного года являются стандартным оборудованием. На автомобиль устанавливаются двух-зонный климат-контроль, семи-дюймовый цветной информационный монитор и трех-спицевое рулевое колесо, обтянутое кожей. На рулевое колесо вынесены кнопки управления системой круиз-контроля с подсветкой и аудиосистемой.
В стандартную комплектацию всех модификаций Infiniti FX также входит камера заднего вида. Эта камера передает изображение пространства позади автомобиля на дисплей. Она закреплена около заднего регистрационного знака и включается только тогда, когда в трансмиссии выбрана передача заднего хода.
Конструкция FX разработана на основе платформы FM, модернизированной для моделей класса SUV. Ее частью являются передние и задние зоны деформации кузова, которые в случае столкновения автомобиля поглощают энергию удара, тем самым защищая людей в салоне.
К прочим устройствам, которые вносят вклад в повышение безопасности пассажиров, относятся система отсоединения педалей при аварии и двойная конструкция перегородки, отделяющей моторный отсек от салона, которая сводит к минимуму риск травм ног пассажиров. Карданный вал сконструирован таким образом, что при ударе автомобиля он ломается (позволяя двигателю сместиться под пол пассажирского салона).
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