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Идет охота... на сотрудников ГИБДД
Российские автомобилисты объявили войну коррумпированным сотрудникам ГИБДД и вышли на большую дорогу. Но еще до старта мероприятия появились проблемы.
Охоту на гаишников организовали общественная организация "Движение автомобилистов России" и объединение "Черный флаг". Акция направлена против коррумпированных сотрудников ГИБДД. Автолюбители намерены отправить на скамью подсудимых всех инспекторов, которые будут брать взятки.
Выявлять недобросовестных гаишников будут по простой схеме. "Впереди едет машина-"разведчик", водитель которой смотрит, где стоят сотрудники ГИБДД и какие правила можно нарушить возле них. Он сообщает об этом едущей далеко позади машине-"жертве", которая специально нарушает правила и ждет реакции дорожного патруля: что последует - штраф или вымогательство. Всё это записывается на видео и диктофоны. Если сотрудник ГИБДД начинает требовать деньги, к нему подъезжают еще несколько машин с представителями прокуратуры и УСБ и "оборотня" забирают", - рассказал газете "Взгляд" лидер движения "Черный флаг" Роман Лутошкин. По его словам, на штрафы и оборудование машин видеокамерами и прослушкой уже выделено 200 тыс. руб.
Единственное, чего опасается Лутошкин, так это возможного временного затишья: "Акция получила широкую огласку, не исключено, что в ближайшее время инспекторы-"оборотни" залягут на дно и перестанут брать взятки".
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