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Если "железный конь" ускакал...
Россия занимает третье место в мире по числу угоняемых автомобилей. Согласно той же статистике, милиция возвращает владельцам лишь каждую 10 машину. Причем, как показывает практика, от угонов не спасают ни системы сигнализации (по мнению специалистов, в большинстве случаев они способны только хулиганов напугать), ни противоугонная система (профессионал ее всегда "раскусит"). Что же делать, если вы вдруг не обнаружите любимого "железного коня"?
Шаг 1. Срочно набирайте телефон милиции: если сигнал поступит дежурному в течение получаса с момента угона, то по району, вернее всего, объявят план "Перехват". Машины нередко воруют для того, чтобы совершить новое преступление, и в органах это учитывают.
Шаг 2. Сделав звонок дежурному, дуйте прямиком в ближайшее отделение милиции, но не в ГИБДД. Вам надо составить по всей форме заявление о пропаже. А чтобы розыск стал действительно фактом, нужно постоянно надоедать милиционерам, но ни в коем случае не козырять своими связями - они этого не любят. Почаще звоните следователям, заходите лично, чтобы поинтересоваться ходом поисков.
Шаг 3.Написав заявление в милицию, не забудьте взять контрольный талон и точно узнать, куда передадут и кто конкретно будет заниматься розыском вашего автомобиля. Возьмите справку о том, что вы обратились в милицию именно по поводу угона автомобиля. И только после этого, если ваша машина застрахована по КАСКО, идите в страховую компанию.
Шаг 4. Вам предстоит получить в милиции еще один документ. Сначала милиция проведет предварительное расследование, чтобы удостовериться в наличии или отсутствии состава преступления. Проверив этот факт, вам выдадут копию документа о возбуждении уголовного дела, которую вы также должны принести в страховое общество.
Шаг 5. В страховой компании вы должны кроме указанных бумаг еще и написать заявление о страховом случае, представить страховой полис, документы о регистрации автомобиля и ключи от него.
Шаг 6. Если найдут и ваш автомобиль, и угонщика, вы можете взыскать с злоумышленника компенсацию за причиненный ущерб и моральный вред. В случае если вы хотите взыскать с преступника через суд компенсацию за причиненный вред здоровью, то для этого необходимо предоставить соответствующие медицинские документы и квитанции.
Рекомендуется также обратиться на радиостанции - среди них есть немало таких, которые охотно передадут приметы вашего авто в эфир. Попросите знакомых проверить окрестные дворы в радиусе нескольких километров. Часто угонщики всего лишь перегоняют машину на стоянку по соседству. Узнайте в ГИБДД о происшедших недавно авариях. Машины часто угоняют подростки или наркоманы, после чего бьются в ДТП. Обойдите авторынки и штрафстоянки. Если обнаружите авто, похожее на ваше, обратитесь в милицию. Но не разбирайтесь с продавцом сами - это может оказаться чревато.
И, последнее, не ведитесь на предложение "оборотней в погонах" забрать заявление. Скорее всего, это "крыша" угонщиков. А потому после такого предложения вам следует направляться в Управление собственной безопасности МВД РФ.
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