НАМИ ГАИ не указ

Накануне дня милиции ГИБДД Приморского края в лице и.о. начальника отдела технической инспекции Владимира ГОРБУНОВА преподнесла автомобилистам края небольшой "подарок". Наконец-то была уточнена позиция ГИБДД относительно оформления "конструкторов".

Оказывается, уже полгода, с 27 апреля, регистраторы ГИБДД края работают согласно внутреннему распоряжению №89 за подписью и.о. начальника Управления Игоря ЕФИМЕНКО, о чем, между прочим, широкой общественности стало известно буквально на прошлой неделе.

Напомним, что отношения автовладельцев и ГИБДД накалились до предела летом этого года на пике кризиса, вызванного отсутствием спецпродукции. Бизнесменов, а с ними и граждан, возмущала позиция авторегистраторов, которые, отказывая в переоборудовании, в редких случаях опускались до объяснения причин. В массе своей отказ документально не подкреплялся, что порождало массу слухов, в том числе и о скором прикрытии "конструкторской лавочки". Теперь слухам положен конец, и есть ответ, как РЭО ГИБДД УВД по Приморскому краю собирается строить свои взаимоотношения с автовладельцами и компаниями-оформителями.

Как известно, в вопросе переоборудования транспортных средств (ТС) ГИБДД работает только с теми гражданами, которые являются собственниками авто, имели это транспортное средство и решили его переоборудовать - произвести замену кузова и двигателя. Это в теории. На практике мы имеем просто владельцев документов, под которые в страну ввозятся "запасные части". Формально закон этого не запрещает, что и подтверждает приказ МВД №59. Но одно дело, когда так называемая замена производится в отношении одного модельного ряда и модификации. Например, Corolla 2000 г. выпуска на 2002 г. В этом случае все изменения вносятся только в свидетельстве о регистрации.

Когда речь заходит о несовпадении модификации, в силе другие правила. Например, та же Toyota Corolla имеет 1,5 десятка модификаций и здесь уже не обойтись без ССКТС, получить который невозможно без "заключения Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ" - справки, дающей возможность переоборудования.

Сегодня при выдаче ССКТС ГИБДД берет на себя обязанности на основании 89-го распоряжения проверять подлинность справок НАМИ во избежание подлога и фальшивок.

Так почему полгода РЭО не принимал документы? Как пояснил Владимир Горбунов, есть маленький нюанс, который не учитывается при оформлении справки НАМИ, когда уже должна быть резолюция главного госинспектора на возможность данного переоборудования. Если госинспектор отказывает в переоборудовании, то никакой НАМИ не в праве будет выдать заключение о соответствии и возможности переоборудования. Правда, для автовладельцев есть возможность оспорить такое решение ГИБДД в суде, который принимает окончательное решение. В ГИБДД уже имеется солидная судебная практика, которая говорит в ее пользу: большинство отказов в переоборудовании признано судом обоснованными.

Вообще же, как следовало из беседы, всем, в том числе и самой Госавтоинспекции, жилось и работалось бы куда проще, если бы регистрационные отделы ГИБДД имели на руках свой ведомственный модельный список или каталог взаимозаменяемости узлов и агрегатов. На сегодняшний день в стране 35(!) уполномоченных организаций, кому разрешено выдавать свидетельства на переоборудования и, что удивительно, каждая из них имеет свой, непохожий на другие список.