Резиновый "секонд-хенд" сдает позиции

Итак, в последнюю декаду октября и первых числах ноября в Приморье принято переобувать автомобиль в зимние шины. Безусловно, некоторые природные катаклизмы (26 октября 2005 г. и 19 октября 2007 г.) удачно подхлестывают статистику продаж у крупнейших приморских дилеров мировых "резиновых" брендов.

Так что же сегодня продается лучше всего и на что обратить внимание при выборе зимних колес?

"Контрактники"

В силу географического расположения и погодных условий, огромной популярностью у приморцев по-прежнему пользуются шины, бывшие в употреблении на японских дорогах. Процент износа их совершенно разный - как правило - от 10 до 30%, но и цена не кусается.

В нишу недорогих, обладающих отличными сцепными и водоотталкивающими характеристиками вошли фрикционные модели Bridgestone (к примеру Blizzak MZ-03), Dunlop (DS-1, DS-2). Цены варьируются в зависимости от размера. Возьмем, к примеру, 195/65/15. Цена одного колеса от 900 до 1200 руб. Зависит от модели и остатка протектора.

Много на приморских шинных развалах и старых моделей шин выпуска середины 90-х. Такие колеса брать не стоит, поскольку резина, из которой они сделаны, потеряла свои свойства. Как правило, такие шины хороши для перегонщиков и автопутешественников (например, Bridgestone PM-20) или как альтернатива всесезонным колесам.

Кстати, о "всесезонке". Как правило, японские шинники попросту не выпускают конкретно всесезонные модели. Это прерогатива европейских брендов. К примеру, Pirelli и Michelin. При покупке обращайте внимание на пометку "all season", "tous terrain" или AW (Any weather). Пометка M+S, в большинстве своем, стоит на всех зимних шинах. Однако практика показывает, что зимой такие шины ведут себя плохо, т.к. имеют небольшой процент ламелизации, а следовательно, и сцепных свойств на укатанном снегу и льду, а летом быстро изнашиваются. Стоит контрактная всесезонка столько же, сколько и обычная зимняя шина.

Мощным брендом - по стилевым сегментам

Однако грядет поколение новинок, которые все активнее завоевывают местный рынок. На сегодняшний день более всего в Приморье представлен известный мировой бренд Bridgestone. Официальный дистрибьютор - компания "Дескриптор Трейдинг" распространяет шины через собственную торговую сеть и поставляет продукцию партнерам - автомагазинам. Новинка этого года - новая фрикционная шина Bridgestone Blizzak WS-60. Благодаря сочетанию технологий multicell compound (микропористый состав с "царапающими" частицами), новому рисунку протектора и 3d-ламелям, эта фрикционная шина обеспечивает хорошие сцепные характеристики на льду.

Кроме того, шина имеет хорошую износостойкость и рекомендована ведущими специалистами как отличный выбор для любителей нешипованной резины. Единственный минус - цена. Она высока. Еще из прошлогодних новинок, активно продающихся сегодня: Bridgestone DM- Z3, Ice Cruiser 5000. Первая шина - фрикционная и ориентирована на сегмент SUV, вторая - шипованная.

Еще о популярных брендах

"Дескриптор Трейдинг" и компания "Востокшинторг" (сеть шиномаркетов "Шинтоп" и супермаркетов "Красное Колесо") распространяют на Дальнем Востоке финскую резину Nokian. Прежде всего, конечно, бренд Nokian известен своими шипованными шинами Hakkapeliitta разных поколений. Последняя модель - Hakkapeliitta 5. Ее отличительные особенности: это шипованная шина (четырехгранный шип) с агрессивным рисунком протектора с использование пяти различных резиновых смесей. Производитель заявляет стабильную управляемость, лучшие сцепные характеристики и невысокий уровень шума. Об отличной управляемости на льду рапортуют все известнейшие российские автожурналы. Но, увольте, Приморье - это не Сибирь. Цена на Nokian - самая высокая из сегмента новых покрышек.

Еще пару "нешипованных" торговых марок представляет компания "1000 размеров". В арсенале продаж дилера - новые Yokohama и Dunlop. Dunlop новинками не блещет - в продаже фрикционные шины GRASPIC DS2, а вот Yokohama представляет новинку сезона - W.Drive W902A и W902B, которые отличаются функциональным дизайном, 3D-ламелями и улучшенным составом резиновой смеси и обеспечивают, по заявлению производителя, "наивысший баланс характеристик на сухих, мокрых и заснеженных дорогах". Что ж, выводы будем делать через полгода.

Поставки от соседей

Все же представленные выше шины из довольно дорогого сегмента. А ведь на приморский авторынок хлынула и относительно недорогая корейская и тайваньская авторезина, причем по качеству мало уступающая именитым резиновым мастодонтам. Пожалуйста - Hankook. Не прошло и двух лет официального дилерства "Востокшинторга", как корейский бренд вовсю раскупается приморскими автолюбителями. Что примечательного? Пожалуй, цена и технологии. Не обходится, конечно, без плагиата (стоит лишь взглянуться на протектор Hankook I-Pike и Nokian Hakka). Самой популярной новой моделью Hankook автодилеры признают Winter I*cept W605. В новинке объединены технологии волокон-микрошипов, круговые насечки на блоках протектора и более эластичная резиновая смесь с низким содержанием экологически вредных компонентов. Кроме того, производителем заявлена хорошая износоустойчивость. Ну а главным плюсом этой модели, конечно же, можно назвать стоимость.

Бренд Nankang и Federal (Тайвань) представлены владивостокской компанией "Гигантшина". Из новинок - шина Nankang SN-1 (прошли испытание перегонщиками по трассе Владивосток-Москва и зарекомендовали себя как надежные и хорошие шины для укатанного снега) и Federal WS-1, вот об этой модели мало кто отзывался. Известно одно - компания Federal - официальный спонсор и поставщик шин для австралийских гонок Lotus, сезона 2007 г.

Именитый внедорожный бренд Maxxis оформил новую прописку в приморской столице - теперь официальный дистрибьютор - "Пауэр Азия". Кстати говоря, Maxxis производится на Тайване, что позволяет сократить производственные расходы и довести до Владивостока довольно дешевую шину. Из новинок Maxxis стоит выделить MA-PW PRESA SNOW, хорошая сцепляемость по снегу и льду, большое число мелких близкорасположенных разрезов на ламелях протектора предполагают хороший захват по снегу, а направленный рисунок протектора действительно делает шину одной из самых бесшумных в своем сегменте. Кроме того, покрышка обладает достойными водоотталкивающими характеристиками.

А что будет?

Запад России уже давным-давно перешел на новые автошины. Что же касается Приморья, то сами понимаете - другая страна. Японский автомобильный секонд-хенд не так уж и плох, однако отсутствие заводских гарантий и европейского сервиса оптимизма не добавляет. Кроме того, климат у нас - совершенно похожий с японским Хоккайдо.

По заверению директоров компаний-дилеров, большое будущее у фрикционных шин нового поколения. А европейским "шипованным" брендам дорога в край у моря заказана: не будут покупать.

В общем, растут требования, меняется цена и грядет то время, когда вторичный шинный базар во Владивостоке сменят красивые сверкающие магазины с профессиональными консультантами. Ждем-с!