Меняю Находку на Уссурийск. Без вариантов

Еще 10 лет назад находкинский авторынок не без успеха конкурировал с легендарным "Зеленым углом". Сегодня от былой славы практически ничего не осталось, а некогда мощные автоторговые предприятия второго по величине и деловой активности города Приморья, переживают не лучшие времена.

Это тем более удивительно, что в отличие от Владивостока и Уссурийска Находка может похвастаться двумя равнозначными автомобильными рынками. Первый, где правит бал ООО "Авто-Ри", раскинулся на огромных площадях бывшей базы "Североторга", второй - "Центральный", или, как его еще называют местные жители, "Гнездиловский" (с намеком на его принадлежность бывшему мэру), видно при въезде в город.

Причину в этом местные жители видят, прежде всего, в научно-техническом прогрессе, когда аукционы оттянули на себя большую часть потенциальных покупателей; в глобализации самого авторынка, когда дилерам-одиночкам все труднее конкурировать с крупными поставщиками, и в постепенном затухании интереса иногородних покупателей к находкинскому предложению.

Все идет к тому, как признает самая дальновидная часть автодилеров, что второй автомобильный лидер Приморского края Находка в скором времени рискует стать не только третьей, уступив второе место Уссурийску, но и вообще как центр автомобильной торговли исчезнет с авторыночной карты Приморского края.

Уже сегодня основная масса дилеров, в 90-х годах прошлого столетия и начале века нового ковавшие славу самым мобильным и недорогим "балкам", переехала в Уссурийск. Поближе к федеральной трассе М-60 и удобным погрузочным площадкам Уссурийской дистанции пути РЖД.

Мы уже привыкли, что с развитием электронных торгов подержанными японскими машинами авторынки под открытым небом постепенно теряют популярность, а с ней и свою клиентуру.

В случай с находкинскими авторынками добавился и факт обособленности, и, как ни странно звучит, удаленности и логистической непривлекательности. Одно дело, когда ты приехал на уссурийский рынок "Уссури-Сервис", где представлен весь современный срез сегодняшнего автомобильного предложения, к которому добавлены удобные торговые площади, службы справки и оформления, близость железнодорожных и автодорожных коммуникаций. Или ты приезжаешь в Находку, где два рынка, перетягивающих одеяло на себя, с невнятным предложением и полным отсутствием информации о предложении на определенный временной отрезок.

Получается, что даже наличие порта, в котором проходят выгрузка и таможенное оформление, - далеко не главный стимул для привлечения покупателей.

Другой момент, говорящий не в пользу находкинских рынков, - большое предложение конструкторов, и это в тот момент, когда заезжий покупатель шарахается от них, как черт от ладана. Причем автодилеры этого даже не пытаются скрыть. А появление в щербатых торговых рядах машин непроходных (старше 7 лет) годов и вообще подрывает доверие к находкинским рынкам как к серьезным партнерам.

Например, удивил энтузиазм продавца 3-дверного ММС Pajero Io 1996 г., предлагавшего свое бордовое 11-летнее чудо за $ 9,3 тыс. Для кого-то это, может быть, и нормально, но аналог проходного 2000 г. в. даже на дорогущем "Зеленом углу" стоит 9-10 тыс., и это предел для такой машины.

Другой момент, если на владивостокском и уссурийском рынках Toyota превалирует над остальным предложением, то в Находке, что на "Центральном", что на "Авто-Ри", крупнейший мировой автопроизводитель занимает от силы 30%.

По словам продавцов, причина небогатого выбора машин этого концерна в том, что в самой Японии "Тойоту" подмели. Тогда напрашивается вопрос: где их находят дилеры Владивостока и Находки? А находят они "Тойоту" в... Находке, поскольку в том же Уссурийске на "Уссури-Сервисе" через одного продавцы из портового города, да и на "Углу", говорят, у них неслабая "диаспора".

Одно, если можно так выразиться, "греет" душу находкинским автодилерам: перспективы автомобильного Клондайка Приморья - авторынка "Зеленый Угол" - также туманны, если не сказать больше.

В Находке даже называют точную дату закрытия "Угла". К уже известным причинам, таким как строительство жилищного комплекса для военнослужащих или отторжение земли энергетикам под опоры ЛЭП-500, они добавляют и такие, на наш взгляд, фантастические идеи, как перенос Владивостокской нефтебазы (!) и строительство там спортивно-оздоровительного комплекса!

Источники таких потрясных сведений и дату кончины "Зеленки" находкинцы, увы, не разглашают. По всей видимости, оставляя эту интригу себе для будущих разговоров, но уже под крышей уссурийской "Железки".