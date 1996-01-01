Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Меняю Находку на Уссурийск. Без вариантов
Еще 10 лет назад находкинский авторынок не без успеха конкурировал с легендарным "Зеленым углом". Сегодня от былой славы практически ничего не осталось, а некогда мощные автоторговые предприятия второго по величине и деловой активности города Приморья, переживают не лучшие времена.
Это тем более удивительно, что в отличие от Владивостока и Уссурийска Находка может похвастаться двумя равнозначными автомобильными рынками. Первый, где правит бал ООО "Авто-Ри", раскинулся на огромных площадях бывшей базы "Североторга", второй - "Центральный", или, как его еще называют местные жители, "Гнездиловский" (с намеком на его принадлежность бывшему мэру), видно при въезде в город.
Причину в этом местные жители видят, прежде всего, в научно-техническом прогрессе, когда аукционы оттянули на себя большую часть потенциальных покупателей; в глобализации самого авторынка, когда дилерам-одиночкам все труднее конкурировать с крупными поставщиками, и в постепенном затухании интереса иногородних покупателей к находкинскому предложению.
Все идет к тому, как признает самая дальновидная часть автодилеров, что второй автомобильный лидер Приморского края Находка в скором времени рискует стать не только третьей, уступив второе место Уссурийску, но и вообще как центр автомобильной торговли исчезнет с авторыночной карты Приморского края.
Уже сегодня основная масса дилеров, в 90-х годах прошлого столетия и начале века нового ковавшие славу самым мобильным и недорогим "балкам", переехала в Уссурийск. Поближе к федеральной трассе М-60 и удобным погрузочным площадкам Уссурийской дистанции пути РЖД.
Мы уже привыкли, что с развитием электронных торгов подержанными японскими машинами авторынки под открытым небом постепенно теряют популярность, а с ней и свою клиентуру.
В случай с находкинскими авторынками добавился и факт обособленности, и, как ни странно звучит, удаленности и логистической непривлекательности. Одно дело, когда ты приехал на уссурийский рынок "Уссури-Сервис", где представлен весь современный срез сегодняшнего автомобильного предложения, к которому добавлены удобные торговые площади, службы справки и оформления, близость железнодорожных и автодорожных коммуникаций. Или ты приезжаешь в Находку, где два рынка, перетягивающих одеяло на себя, с невнятным предложением и полным отсутствием информации о предложении на определенный временной отрезок.
Получается, что даже наличие порта, в котором проходят выгрузка и таможенное оформление, - далеко не главный стимул для привлечения покупателей.
Другой момент, говорящий не в пользу находкинских рынков, - большое предложение конструкторов, и это в тот момент, когда заезжий покупатель шарахается от них, как черт от ладана. Причем автодилеры этого даже не пытаются скрыть. А появление в щербатых торговых рядах машин непроходных (старше 7 лет) годов и вообще подрывает доверие к находкинским рынкам как к серьезным партнерам.
Например, удивил энтузиазм продавца 3-дверного ММС Pajero Io 1996 г., предлагавшего свое бордовое 11-летнее чудо за $ 9,3 тыс. Для кого-то это, может быть, и нормально, но аналог проходного 2000 г. в. даже на дорогущем "Зеленом углу" стоит 9-10 тыс., и это предел для такой машины.
Другой момент, если на владивостокском и уссурийском рынках Toyota превалирует над остальным предложением, то в Находке, что на "Центральном", что на "Авто-Ри", крупнейший мировой автопроизводитель занимает от силы 30%.
По словам продавцов, причина небогатого выбора машин этого концерна в том, что в самой Японии "Тойоту" подмели. Тогда напрашивается вопрос: где их находят дилеры Владивостока и Находки? А находят они "Тойоту" в... Находке, поскольку в том же Уссурийске на "Уссури-Сервисе" через одного продавцы из портового города, да и на "Углу", говорят, у них неслабая "диаспора".
Одно, если можно так выразиться, "греет" душу находкинским автодилерам: перспективы автомобильного Клондайка Приморья - авторынка "Зеленый Угол" - также туманны, если не сказать больше.
В Находке даже называют точную дату закрытия "Угла". К уже известным причинам, таким как строительство жилищного комплекса для военнослужащих или отторжение земли энергетикам под опоры ЛЭП-500, они добавляют и такие, на наш взгляд, фантастические идеи, как перенос Владивостокской нефтебазы (!) и строительство там спортивно-оздоровительного комплекса!
Источники таких потрясных сведений и дату кончины "Зеленки" находкинцы, увы, не разглашают. По всей видимости, оставляя эту интригу себе для будущих разговоров, но уже под крышей уссурийской "Железки".
Новости тематики
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту