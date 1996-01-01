Переезд идет на ремонт

В то время как ремонт автомобильных дорог в Приморском крае подходит к концу, на железной дороге этот процесс не имеет сезонных и временных рамок.

Владивостокское отделение ДВЖД периодически информирует население и организации о проводимых ремонтно-восстановительных мероприятиях на переездах.

Досье На Владивостокском отделении Дальневосточной магистрали эксплуатируется 230 железнодорожных переездов. Из них 198 неохраняемых переездов, в том числе 19 объектов оснащены устройством заграждения переездов, т. е. УЗП.

Не так давно в экспериментальных целях переезд на станции Дальнереченск - 2 был оборудован видеонаблюдением. В настоящее время видеонаблюдение работает довольно успешно.

Кроме того, в рамках программы по повышению безопасности на железных дорогах до конца года планируется установка еще двух УЗП на станциях Гродеково и Бархатная. По словам заместителя начальника железнодорожных путей Андрея Кулешова, они будут установлены и готовы к эксплуатации со дня на день.

К слову, стоимость одного УЗП составляет 1 млн 200 тыс. руб., а с работой - около 2 млн руб.

Но несмотря на принимаемые меры по повышению безопасности на переездах, случаи аварий, в силу железнодорожной специфики граничащие с катастрофами, продолжаются.

Только за первое полугодие 2007 г. на неохраняемых переездах произошло два ЧП.

Первый случай произошел в апреле на 9214-м километре Транссиба в районе Раздольного, когда водитель грузовика выехал на регулируемый железнодорожный переезд при запрещающем сигнале автоматической переездной сигнализации. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Груженный песком самосвал общим весом 10 тонн отбросило, при этом были сбиты релейный шкаф АПС и опора оптико-волоконной связи, оборвана линия дополнительного электроснабжения. Итогом аварии оказалось прерывание движения поездов на главном ходу восточного Транссиба.

Второй случай произошел уже в мае на 173-м километре перегона Находка - Бархатная Партизанской дистанции пути. При запрещающих показаниях АПС перед приближающимся поездом на путь выехала легковая автомашина, при этом объехав автотранспорт, остановившийся для пропуска движущегося состава. По счастливой случайности никто не пострадал.

"На сегодняшний момент готовность путей составляет 83%, - заключает Андрей КУЛЕШОВ, - так как из 999 стрелочных переводов в настоящее время в рабочем состоянии 980. Отставание идет по станции Смоляниново, но уже собрана бригада, и там ведутся работы. Не закончены работы по смене стрелочных переводов. Работают электрообогреватели на 13 станциях, на 4 станциях имеется неисправность тэнов, но к зиме все будет исправлено. Что же касается снегоуборочной техники, то из 10 одна машина отправлена в Бикин на ремонт и будет готова к работе уже к октябрю".