Реальные гарантии на виртуальный товар

На наиболее волнующие наших читателей вопросы, касающиеся приобретения автомобилей через интернет-аукционы, отвечает директор компании Japanstart Ирина Михайловна Касницкая.

- Ходит много историй о том, как люди отправляют свои деньги в компанию, а она вскоре исчезает. Какие могут быть гарантии, что компания не обманет?

- Гарантией хорошего результата совместной работы по поиску, приобретению и доставке автомобиля является прежде всего договор. Также следует учитывать уровень компании. Например, гарантией того, что наша компания обязуется в точности выполнить взятые на себя договорные обязательства, а не исчезнуть с вашими деньгами, может служить то, что:

- Стоимость создания и обслуживания сайта нашей компании приближается к стоимости 5 автомобилей представительского класса.

- Мы являемся собственниками здания, в котором размещается наша компания.

- Общая стоимость запасных частей для автомобилей на нашем складе во Владивостоке составляет более миллиона долларов США.

- Какая гарантия того, что автомобиль с аукциона будет хорошего качества?

- Перед аукционом каждый автомобиль осматривается экспертами аукциона, которые гарантированно проверяют его качество и выставляют аукционную оценку. В прилагаемом к каждому автомобилю аукционном листе описаны как дополнительные опции, так и дефекты, приобретенные автомобилем во время его эксплуатации. Наши специалисты произведут квалифицированный перевод аукционного листа, после чего можно будет достоверно судить о состоянии автомобиля.

- Почему в разных компаниях на транспортировку автомобиля с места проведения аукциона и до порта отправки во Владивосток разные тарифы?

- Одна компания вывозит автомобили в РФ через порт Тояма, другая - через порт Осака, третья использует для этого другие порты Японии. Сравнивать тарифы этих компаний при транспортировке автомобиля по Японии бессмысленно.

Например, если вы хотите сравнить тариф транспортировки автомобиля с аукциона, находящегося в г. Саппоро, до порта отправки, то у компании, отправляющей авто через порт Тояма, тариф будет ниже, ведь порт Тояма находится гораздо ближе к этому аукциону, чем порт Осака. Но ведь абсолютно не факт, что вы купите автомобиль именно с этого аукциона, а не с одного из аукционов г. Фукуока, например.

Город Саппоро - столица небольшого северного острова Хоккайдо, и если учесть, что на двух его аукционах продается не так много автомобилей, а на аукционных листах этих авто достаточно часто указывается про ржавчину на днище (из-за частых снегопадов дороги обильно посыпаются реагентом), то можно с большой долей уверенности сказать, что автомобиль вы купите, скорее всего, не там. Допустим, вы приобретете на аукционах г. Фукуока, тогда, если у вас уже заключен договор с компанией, вывозящей авто через порт Тояма, вы "наоборот" потеряете около 200 USD, т.к. Фукуока гораздо ближе к порту Осака.