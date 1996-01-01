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У Москвы нет денег на хорошие дороги

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Столичные власти решили отложить строительство дублера Ленинского проспекта, сообщает auto.mail.ru. По крайней мере, глава Москомархитектуры Александр Кузьмин уже успел заявить, что от возведения столь необходимого дублера Ленинского проспекта решено пока отказаться из-за того, что столичному бюджету не хватает денег.

По словам господина Кузьмина, из-за отсутствия денег столичные власти хотят строить новую трассу за счет инвесторов. Это приведет к тому, что проезд по новому автобану станет платным. Последнее, как можно догадаться, очень не понравится москвичам.

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