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У Похмелкина есть план

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во вторник лидер Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" депутат Государственной Думы Виктор Похмелкин посетил Владивосток. В течение часа он нарисовал картину безмятежного дорожно-автомобильного будущего страны.

Оно, это будущее, обязательно настанет, в случае если партия Гражданская сила, которую представлял Виктор Валерьевич, пройдут после декабрьских выборов в Госдуму, а еще лучше получит конституционное большинство.

С первых слов депутата стало ясно, что Гражданская сила и лично Виктор Похмелкин в своей предвыборной агитации будут делать основной упор на благосклонность автомобилистов. По его словам, партия выражает интересы среднего класса, а любой россиянин, имеющий автомобиль, может смело относить себя к этому классу, а поскольку автомобилисты - самая униженная и оскорбленная часть нашего общества, то сам Бог велел прислушаться к ГС и ее планам.

Так что обещают нам Похмелкин сотоварищи?

Во-первых, будет наведен порядок в сфере безопасности дорожного движения. Для этого "силовики" планируют создать единую Федеральную структуру, которая обеспечит не только безопасность, но и будет нести персональную ответственность за происходящее на дорогах. ГИБДД в этой структуре место найдется, но только в виде "дорожной полиции" - мобильной, хорошо оснащенной, чистой как внешне, так и с моральной стороны. Благодаря высоким зарплатам сотрудники полиции будут держаться за свои места. Как этого добиться, Виктор Валерьевич знает не понаслышке. По его словам, хороший пример - Грузия, где за пару лет повыгоняли и пересажали взяточников, навели порядок на дорогах, и сегодня там разве что райские кущи не растут на асфальте.

Во-вторых, существует концепция, над которой работали лучшие специалисты страны и согласно которой можно решить все дорожные проблемы, в том числе и пробки. Виктор Валерьевич выразил озабоченность, что не пройдет 3-4 лет, как все крупные города просто задохнутся в пробках.

Он и его однопартийцы знают, как с ними бороться, и в случае своего избрания готовы с этими планами поделиться.

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