Аварийные перекрестки начали... освящать

Православные священники освятили несколько наиболее аварийных перекрестков в Иркутске. Сотрудники ГИБДД впервые в борьбе за безаварийное движение решили прибегнуть к помощи священнослужителей. Инспекторы считают, что навести порядок на иркутских дорогах можно с Божьей помощью.

"Если учесть, что у нас народа мало и мы не можем поставить у каждого знака на каждом аварийном участке дорог инспектора, поэтому хотя бы такими средствами пытаемся снизить аварийность", - отмечает Елена Наумова, старший инспектор пресс-службы ГИБДД УВД по Иркутску. - Мы ищем любые способы, чтобы бороться с ДТП на наших дорогах. Потому как всплеск аварийности с начала года не поддается практически контролю".

Помощь высших сил нужна как никогда, говорят инспекторы. Число аварий в Иркутске растет в геометрической прогрессии. За 8 месяцев в городе произошло 13 тысяч ДТП, в которых пострадала почти одна тысяча человек. В ГИБДД отмечают: аварий в этом году стало больше на 44%, чем за тот же период 2006-го. Дорога вдоль улицы Сурнова в районе Кожзаводской считается одной из наиболее опасных. Аварии здесь не редкость.

За освящёнными перекрёстками в Иркутске теперь будут пристально наблюдать. По словам инспекторов ГИБДД, акции окропления дорог святой водой должны стать традиционными.