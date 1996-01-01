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Китаянка сутки лобызала "железного друга"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В одном из крупнейших пекинских гипермаркетов прошел необычный конкурс. Его организаторы предложили всем желающим продемонстрировать свое умение целоваться. Но не с людьми и даже не с животными, а с автомобилями. Тому, кто сможет не оторваться от предмета страсти дольше других, пообещали продать новенький "Шевроле" всего за один юань. То есть чуть больше чем за три рубля.

Желающих заработать собственными губами столь крупный приз нашлось более четырехсот. Однако к состязаниям допустили лишь 120 - по числу прикрепленных к шести "Шевроле" пластиковых сосков. Борьба оказалась на редкость упорной - спустя ровно сутки после начала целовального марафона автомобили продолжали лобызать целых 28 участников. И тогда организаторы решили усложнить задачу.

Всех участников попросили, не отрывая губ от машин, встать на одну ногу и заложить руку за спину. Справиться с такой задачей после проведенных на ногах суток смогли далеко не все. И уже совсем скоро определился победитель. Вернее, победительница - двадцатисемилетняя Чан Каньин. Да и она, после того как ее объявили чемпионкой, не могла стоять на ногах без посторонней помощи, передает Anonova.com.

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