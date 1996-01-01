Новый "Крузак" готов к асфальту и колдобинам

Итак, автомобиль Toyota Land Cruiser пережил очередную полную замену своего модельного ряда. В результате обновленный Toyota Land Cruiser AX заполучил новое современное оборудование, а также научился еще лучше справляться как с бездорожьем, так и с накатанными дорогами. Так, по крайней мере, заявляют разработчики проекта.

Каковы главные особенности новой машины? Она оснащается 4,7-литровым 8- цилиндровым двигателем с V-образным расположением цилиндров, имеет длину почти в 5 метров, оборудована полным приводом типа Full time 4WD. Внутри салона установлены три ряда сидений, управление везде, где только можно, переведено на электронику.

Словом, и по техническим характеристикам, и по "начинке" новый Land Cruiser отвечает всем требованиям, предъявляемым к современным высококлассным автомобилям класса SUV. И, кажется, сам бог велел за такую высококлассную машину и цену запросить соответствующую - $ 40300 - $ 46400.

Предположим, что человек счел возможным выложить то, что требуется. Есть ли уверенность в том, что он это делает для того, чтобы потом с радостью пуститься на купленной незадешево машине по грязи да по болотам, не разбирая дороги? Конечно же, нет, и в компании Toyota, скорее всего, это очень хорошо понимали. Вот почему они заняли довольно-таки жесткую позицию, суть которой можно сформулировать так: "бездорожье бездорожьем, но одновременно не нужно забывать, что автомобиль должен обязательно демонстрировать класс на накатанной дороге, так, чтобы это впечатлило водителя". И правда, в салоне стоит почти полная тишина, скорость набирается в считанные секунды, сидишь себе за рулем, смотришь на всех в прямом и переносном смысле свысока - ну как тут не подняться настроению?! Правда, расходуется много топлива, ну, да это как сказать: в контрольном режиме 10/15 на одном литре автомобиль может пробежать 6,6 км (15,15 л на 100 км), причем это не по сведениям самой компании, это - официальная информация, выданная отделом контроля Министерства транспорта.

Но тот факт, что новый Land Cruiser достаточно уверенно держится на городских улицах и вообще на накатанной дороге, отнюдь не означает, что езда по бездорожью - не его "конек". Для того чтобы сделать его таким проходимым, естественно, понадобилось дальнейшее усовершенствование управляющих систем. Причем делалось так: анализировался опыт конкурентов, отбиралось все самое лучшее, а затем в это "лучшее" делались оригинальные "вставки", чтобы поднять его на соответствующий уровень и чтобы все почувствовали разницу между технологией компании Toyota и всеми остальными.

Особенно следует отметить две новых системы: система Crawl control, которая применяется впервые в мире, и система Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS), которую можно назвать технологической новинкой из разряда "впервые в Японии".

Первая система Crawl control помогает удержать машину на заданной скорости при движении по каменистой или песчаной поверхности, а также на крутых спусках и подъемах. Суть ее действия сводится к тому, что управление дросселем и тормозами идет из единого управляющего центра. Внешне это выглядит следующим образом: водитель при помощи специального переключателя выбирает один из следующих скоростных режимов - 1 км/час, 3 км/час и 5 км/час - после чего может полностью сосредоточить свое внимание на рулении. И далее, что бы ни случилось, автомобиль не покатится быстрее, чем нужно. Нечто подобное встречалось и ранее (Hill Descent Control), однако в данном случае система, во-первых, контролирует скорость как на подъеме, так и на спуске, а во-вторых, позволяет менять скоростные режимы прямо на ходу, не останавливаясь. Что еще важно: стоит только водителю нажать на педаль газа или тормоза, и система сразу перестанет действовать, после чего можно будет управлять автомобилем, как обычно.

Что же касается системы KDSS, то впервые в мире она была опробована в автомобилях компании Chrysler, однако в Японии этим еще никто не занимался. Суть ее действия сводится к тому, что она нейтрализует работу стабилизатора поперечной устойчивости, когда подвеска оказывается в мертвой точке. И это позволяет избежать отрыва от земли колес с противоположной стороны, чтобы они не оказались болтающимися в воздухе. Суть ясна, остается только указать на частности. Так вот, у автомобиля Land Cruiser эта система работает независимо от того, в каком режиме - on road или off road - он движется. Иными словами, передняя и задняя подвеска сообщаются посредством гидравлического цилиндра, который работает, так сказать, на постоянной основе. Это напоминает схему, использованную в модели Citroen 2CV. В общем, на бездорожье система работает так: если какие-либо амортизаторы (передние, задние, с правого или левого бока) начинают сжиматься, противоположные к ним, наоборот, удлиняются в принудительном порядке и таким образом уменьшают крен автомобиля. На шоссе все работает абсолютно по иному, например, при вхождении в поворот сжимаются не амортизаторы с внешней стороны траектории, на которые идет нагрузка, а наоборот, с внутренней, чтобы избежать наклона автомобиля.

Из-за того, что машина тяжеловата, надеяться выиграть на ней скоростной забег, двигаясь по пересеченной местности да по грязи, думаю, не следует. Но если время не главное, тогда новый Land Cruiser вполне годится для самого опасного "предприятия" даже в одиночку. Так что, в добрый путь, какой бы трудной ни была дорога!