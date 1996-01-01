А пули летят, пули...

Сотни автовладельцев Владивостока и Приморского края сентябрьский ремонт автодорог краевого центра запомнят надолго.

Началось все в начале сентября, когда по плану ремонта и реконструкции автодорог Владивостока "Примавтодором" началось замена асфальтобетонного покрытия на Седанкинском перевале и далее по трассе в сторону КП-19.

Дружная работа подрядчиков и "субчиков" не предвещала беды, работа спорилась, а перманентные трудности, такие как пробки и заторы, сносились с сочувственным и пониманием: "Благое дело, творите, товарищи!"

Как только "товарищи" свернулись и последний каток покинул дорогу, на этом участке началась натуральная свистопляска. Художественный "свист" стал издавать гравий, по непонятной причине недодавленный в гудрон, слоем покрывавший дорогу и сваленный на обочине.

Как рассказывал местный житель, прошедший "горячие точки": "Когда летит камушек, свист стоит сродни тому, какой издает шальная или на излете пуля!"

Уже через пару дней после окончания "реконструкции" число пострадавших от "камнепада" перевалило за сотню. Обезстеколенные автомобилисты даже стали подумывать о создании протестной ассоциации, и с каждым днем их становилось все больше.

Но больше всего в сложившейся ситуации поражало поведение властей. В отделе ГИБДД УВД Владивостока один сотрудник нам в грубой форме пояснил: "Не фиг гонять под сотню! Видите знаки, предупреждающие о проведении ремонтных работ и ограничивающие скорость? Так и следуйте им!"

Согласны, но, по всей видимости, сотрудник не был в курсе, что при ограничении в 40 километров гравий выбивал стекла с не меньшей ненавистью, в особенности не жалея тех, кто и "исполнял" эти "40 км"!

Как рассказал все тот же "ветеран", сама милиция, водители дорогих и гоночных авто, а также колонны ВИП-персонажей нашего театра абсурда плевать хотели на предупреждающие и ограничивающие "кругляши".

Но еще до этого мы попытались в пресс-службе той же ГАИ города получить официальный ответ или хотя бы вариант внятного реагирования на происходящее. Начальник службы отсутствовал по уважительной причине, зато разговор с ее подчиненной получился занятный! Приведем небольшую выдержку из него.

Вопрос:

- Вы знаете, что на Седанкинском перевале гравий крошит автомобилям лобовые и ветровые стекла?

Ответ:

- Ага!(!!!)

Вопрос:

- Какая-нибудь реакция со стороны ГАИ на этот бардак есть?

Ответ:

- Ага! (!!!)

Вопрос:

- А поточнее...

Ответ:

- Вам надо обращаться к нашим дорожникам. (???)

Вопрос:

- А почему бы этого не сделать вам и озвучить их ответ?

Ответ:

- А мы уже озвучили. По радио...

В связи с ажиотажем вокруг ремонта дороги в СМИ появилась информация, не менее скандальная: якобы страховые компании отказываются выплачивать компенсации по случаям боя остекления автомобилей, когда узнают, что все произошло именно на злосчастном Седанкинском перевале. Мы обратились к страховщикам с просьбой прокомментировать эту информацию. "Если автомобиль застрахован по КАСКО, то в случае боя остекления автомобиля не заплатить нельзя. Более того, выплаты по таким случаям производятся без справок ГАИ о происшествии. Если водитель этого же автомобиля пытается получить выплату с помощью полиса ОСАГО, то он действительно получит отказ. Ведь это не ДТП". Так видят ситуацию в центре урегулирования убытков Приморского филиала компании "Росгосстрах".

В компании "Дальакфес" нам также сообщили, что по случаям боя лобовых стекол, задних стекол, оптики и прочих кузовных деталей (все это в результате дорожных работ на Седанке) было подано уже 12 заявлений. По всем случаям выплаты сделаны. Аналогичная ситуация и в других компаниях.

Но только по прошествии двух недель начались телодвижения дорожных служб и ГИБДД в части, касающейся объяснения сути происходящего. Так, по информации портала vl.ru, всю ответственность за разбитые стекла компания "Примавтодор", которая и осуществляет ремонт на данном участке трассы, возложила на... водителей!

"...В ситуации с разбитыми стеклами, прежде всего, виноваты сами автомобилисты, так как многие из них просто не соблюдают скоростной режим, установленный в связи с ремонтом на данном участке трассы, - рассказали специалисты предприятия. - 10 машин едут со скоростью 40 км/ч, а один несется, как на гонках, и из-за него страдают остальные. Щебень вылетает из-под его колес и попадает в машины и автобусы. Тем более что щебенка должна прилипать к вяжущему слою от 10 до 70 дней, а перекрыть движение на этой дороге просто невозможно, поэтому получается замкнутый круг. Уборочная машина, конечно, сметает камни, но выпустить еще несколько мы, к сожалению, не можем. Если бы на ремонтируемом участке выставлялись дополнительные посты ГАИ и водители соблюдали скоростной режим - ни одно стекло не было бы разбито!"

Простите, а как тогда быть тем, кто соблюдал скоростной режим, но все равно остался без стекла? А если камушек вылетел из-под виповского джипа? И как быть с мнением местных жителей, которые считают, что "ремонт дороги - дело всегда хорошее. Но даже такое хорошее дело можно умудриться сделать пыткой для автомобилистов".

Если кто помнит, в июне именно этот участок дороги уже был отреставрирован! В нескольких местах по ширине всей трассы полностью снималось дорожное полотно и был уложен новый асфальт. Такое впечатление, что дорогу эту делают не потому, что нужно отремонтировать трассу, а чтобы жителям элитных загородных домов, расположенных в районе станции Седанка, было комфортно добираться до города. Дорогу уже второй раз за сезон ремонтируют от начала поворота к этой станции до въезда в город, в то же время трассу за этим злосчастным поворотом практически не реставрируют.