Доля импорта подержанных авто в России сокращается

По прогнозам экспертов агентства "Автостат", из 260 тыс. подержанных автомобилей, которые будут ввезены в Россию в этом году, 80% составят праворульные "японки", ввезенные через Дальний Восток, пишет газета "РБК Daily".

За последние пять лет, продолжает "Автостат", объем продаж подержанных иномарок, ввезенных из-за рубежа, сократился вдвое. Если в 2002 году в России было продано полмиллиона машин, бывших в употреблении, то по итогам этого года продажи составят лишь половину этой цифры (по данным Drom.ru, в 2007 году в Россию из Японии будет ввезено порядка 260 тыс. автомобилей).

По словам руководителя "Автостата" Сергея Целикова, изменился состав импортируемых подержанных автомобилей. "Если раньше половину из них составляли японские праворульные машины, а другие 50% приходились на европейские, американские и даже корейские авто, то сейчас доля японских выросла до 70-80%", - говорит он. Toyota, занимающая, по данным Ассоциации европейского бизнеса, третье место по продажам новых иномарок в России (99,5 тыс. с января по август 2007 года), остается лидером и в продажах подержанных машин. На этот бренд приходится треть импортируемых подержанных машин (70,0 тыс. шт.). По данным "Автостата", в 2006 году в пятерку секонд-хэнда также вошли Nissan (45 тыс.), Honda (19,8 тыс.), Mazda (19,3 тыс.), Mitsubishi (15,8 тыс.). Девятое и десятое места занимают также "японцы": Subaru (4,2 тыс.) и Suzuki (4,0 тыс.). При этом подавляющее большинство этих машин имеет правый руль. Популярные ранее немецкие автомобили Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и Audi не вошли в десятку (11, 13, 15 и 16-е места).

Как указывают в "Автостате", импорт подержанных иномарок в основном сконцентрировался в регионах, близких к Дальнему Востоку. Однако все еще большой емкостью рынка могут похвастаться Москва, Московская и Калининградская области. Емкость рынка составляет 21 тыс. автомобилей в Приморском крае, по 15 тыс. автомобилей в Сахалинской области и в Хабаровском крае, 14 тыс. в Новосибирской области, 12 тыс. в Москве и Московской области, по 11 тыс. в Калининградской и Омской областях, 10 тыс. в Красноярском крае.