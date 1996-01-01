Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Доля импорта подержанных авто в России сокращается
По прогнозам экспертов агентства "Автостат", из 260 тыс. подержанных автомобилей, которые будут ввезены в Россию в этом году, 80% составят праворульные "японки", ввезенные через Дальний Восток, пишет газета "РБК Daily".
За последние пять лет, продолжает "Автостат", объем продаж подержанных иномарок, ввезенных из-за рубежа, сократился вдвое. Если в 2002 году в России было продано полмиллиона машин, бывших в употреблении, то по итогам этого года продажи составят лишь половину этой цифры (по данным Drom.ru, в 2007 году в Россию из Японии будет ввезено порядка 260 тыс. автомобилей).
По словам руководителя "Автостата" Сергея Целикова, изменился состав импортируемых подержанных автомобилей. "Если раньше половину из них составляли японские праворульные машины, а другие 50% приходились на европейские, американские и даже корейские авто, то сейчас доля японских выросла до 70-80%", - говорит он. Toyota, занимающая, по данным Ассоциации европейского бизнеса, третье место по продажам новых иномарок в России (99,5 тыс. с января по август 2007 года), остается лидером и в продажах подержанных машин. На этот бренд приходится треть импортируемых подержанных машин (70,0 тыс. шт.). По данным "Автостата", в 2006 году в пятерку секонд-хэнда также вошли Nissan (45 тыс.), Honda (19,8 тыс.), Mazda (19,3 тыс.), Mitsubishi (15,8 тыс.). Девятое и десятое места занимают также "японцы": Subaru (4,2 тыс.) и Suzuki (4,0 тыс.). При этом подавляющее большинство этих машин имеет правый руль. Популярные ранее немецкие автомобили Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и Audi не вошли в десятку (11, 13, 15 и 16-е места).
Как указывают в "Автостате", импорт подержанных иномарок в основном сконцентрировался в регионах, близких к Дальнему Востоку. Однако все еще большой емкостью рынка могут похвастаться Москва, Московская и Калининградская области. Емкость рынка составляет 21 тыс. автомобилей в Приморском крае, по 15 тыс. автомобилей в Сахалинской области и в Хабаровском крае, 14 тыс. в Новосибирской области, 12 тыс. в Москве и Московской области, по 11 тыс. в Калининградской и Омской областях, 10 тыс. в Красноярском крае.
Новости тематики
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Суда made in Хабаровский край
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Пять центров роста Чегдомына