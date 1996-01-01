www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.92 р. 100 JPY: 56.57 р.
EUR: 73.53 р. 10 CNY: 92.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Доля импорта подержанных авто в России сокращается

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По прогнозам экспертов агентства "Автостат", из 260 тыс. подержанных автомобилей, которые будут ввезены в Россию в этом году, 80% составят праворульные "японки", ввезенные через Дальний Восток, пишет газета "РБК Daily".

За последние пять лет, продолжает "Автостат", объем продаж подержанных иномарок, ввезенных из-за рубежа, сократился вдвое. Если в 2002 году в России было продано полмиллиона машин, бывших в употреблении, то по итогам этого года продажи составят лишь половину этой цифры (по данным Drom.ru, в 2007 году в Россию из Японии будет ввезено порядка 260 тыс. автомобилей).

По словам руководителя "Автостата" Сергея Целикова, изменился состав импортируемых подержанных автомобилей. "Если раньше половину из них составляли японские праворульные машины, а другие 50% приходились на европейские, американские и даже корейские авто, то сейчас доля японских выросла до 70-80%", - говорит он. Toyota, занимающая, по данным Ассоциации европейского бизнеса, третье место по продажам новых иномарок в России (99,5 тыс. с января по август 2007 года), остается лидером и в продажах подержанных машин. На этот бренд приходится треть импортируемых подержанных машин (70,0 тыс. шт.). По данным "Автостата", в 2006 году в пятерку секонд-хэнда также вошли Nissan (45 тыс.), Honda (19,8 тыс.), Mazda (19,3 тыс.), Mitsubishi (15,8 тыс.). Девятое и десятое места занимают также "японцы": Subaru (4,2 тыс.) и Suzuki (4,0 тыс.). При этом подавляющее большинство этих машин имеет правый руль. Популярные ранее немецкие автомобили Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и Audi не вошли в десятку (11, 13, 15 и 16-е места).

Как указывают в "Автостате", импорт подержанных иномарок в основном сконцентрировался в регионах, близких к Дальнему Востоку. Однако все еще большой емкостью рынка могут похвастаться Москва, Московская и Калининградская области. Емкость рынка составляет 21 тыс. автомобилей в Приморском крае, по 15 тыс. автомобилей в Сахалинской области и в Хабаровском крае, 14 тыс. в Новосибирской области, 12 тыс. в Москве и Московской области, по 11 тыс. в Калининградской и Омской областях, 10 тыс. в Красноярском крае.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru