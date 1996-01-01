Осторожно, ремонт дорог!

Проезжая по участку дороги Владивосток-Хабаровск в районе Седанкинского подъема, водитель рискует остаться без лобового стекла.

По плану ремонта и реконструкции автодорог Владивостока "Примавтодором" началась замена асфальтобетонного покрытия на Седанкинском перевале и далее по трассе в сторону КП-19. Сотни водителей Владивостока запомнят этот ремонт надолго - оставшийся после завершения асфальтоукладочных работ гравий разбил лобовые стекла не одному автомобилю.

Как только последний каток покинул дорогу, на этом участке началась натуральная свистопляска. В прямом смысле этого слова. Художественный свист стал издавать гравий, по непонятной причине недодавленный в гудрон и слоем покрывавший дорогу, а также сваленный на обочине. Уже через пару дней после окончания "реконструкции" число пострадавших от "камнепада" перевалило за сотню. Автомобилисты даже стали подумывать о создании протестной ассоциации.

Больше всего в сложившейся ситуации поражало поведение властей. В отделе ГИБДД УВД Владивостока один сотрудник в патетической форме пояснил, что, дескать: "Не фиг гонять под сотню! Видите знаки, предупреждающие о проведении ремонтных работ и ограничивающие скорость? Так и следуйте им!". С этим трудно спорить, но, по всей видимости, сотрудник не был в курсе, что при ограничении в 40 км гравий выбивал стекла с не меньшей силой.

Только по прошествии двух недель со стороны дорожных служб и ГИБДД начались подвижки, касающиеся объяснения сути происходящего. Так, по информации портала vl.ru, всю ответственность за разбитые стекла специалисты компании "Примавтодор", осуществлявшей ремонт на данном участке трассы, возложили на... водителей!

"...В ситуации с разбитыми стеклами, прежде всего, виноваты сами автомобилисты, так как многие из них просто не соблюдают скоростной режим, установленный в связи с ремонтом на данном участке трассы, - рассказали специалисты предприятия. - 10 машин едут со скоростью 40 км, а один несется как на гонках, и из-за него страдают остальные. Щебень вылетает из-под колес и попадает в машины и автобусы. Щебенка должна прилипать к вяжущему слою от 10 до 70 дней, но перекрыть движение на этой дороге просто невозможно, поэтому получается замкнутый круг. Уборочная машина, конечно, сметает камни, но выпустить еще несколько мы, к сожалению, не можем".