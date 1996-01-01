Кто заказывал "Хачироку"?

Японский автомобильный журнал Best Car Plus заявил о возрождении Toyota Corolla Levin в кузове "AE86". Выход одного из известнейших спортивных автомобилей 80-х годов запланирован концерном Toyota на весну 2008.

В Японии AE86 - легендарнейший автомобиль, целая глава японской автомобильной истории. Японцы называют их "Хачироку" ("Хачи" и "року" - цифры 8 и 6 по-японски). AE 86 выпускался с 1983 по 1987 годы в нескольких модификациях: купе и двухдверный хетчбек, со "слепыми" и обычными фарами. AE 86 - последняя заднеприводная модификация "Левина". Кроме того, последняя легкая заднеприводная Toyota. Этим не исчерпывается уникальность "Хачироку".

У истоков японского дрифта

Еще в начале 70-х спокойствие суровых японских гор раздирал визг и скрежет тормозов. Это Кейчи Тсучия, король японского дрифтинга, играя с ручным тормозом, на ходу отправлял машину в занос. Он учился "ловить" центр тяжести машины, перебрасывать вес с одной стороны на другую, чувствовать авто в скольжении. Так рождался новый, острый и красивый вид автоспорта - дрифтинг.

Когда Кейчи был начинающим гонщиком, его коллеги позволяли себе усмехаться над его необычным стилем вождения. Но восходящая звезда доказал, что прохождение поворотов в принудительном заносе бывает очень эффективно. Больше всего это касалось медленных участков трасс, зон торможения, когда нужно быстро изменить угол входа в поворот или перекрыть соперника.

Имя Кейчи Тсучия связано напрямую не только с дрифтом, но и с "Хачироку". Это его любимый автомобиль, на нем пилот установил немало рекордов. В 80-е годы AE86 была лучшей дрифтовой машиной. Ее легкий корпус, задний привод с межосевой блокировкой, довольно мощный для такого "малыша" двигатель, агрессивная внешность... Именно таков японский автомобиль-история, который жители Страны восходящего солнца хотят вновь поставить на конвейер, но уже с обновленными характеристиками, интерьером и экстерьером. Традиционным останется незначительный вес (не более тонны); умеренно мощный двигатель (предположительно 1,5-литровый 2NZ-FE 120 л. с. при 6 500 об/мин); а так же задний привод, который будет уже продуктом деятельности умов Subaru.

AE86 во Владивостоке

Владеть AE86 в России - это значит создавать машину заново. Модель выпускалась в середине 80-х, крайне мало осталось "живых" машин. Привезти же из Японии такой агрегат - значит, украсть кусочек их культуры: "Хачироку" там очень дорого ценится как спортивный автомобиль со своей историей, японские варианты "вылизаны", "одеты" в агрессивные квадратные обвесы, и, естественно, никакой японец не согласится расстаться со своей именитой крошкой.

Один из самых ярых любителей "Хачирочек" во Владивостоке - это Щербаков Сергей. Ой, как много "Левинов" прошло через его бокс и умелые руки!..

Самая удачная и быстрая в городе AE86 принадлежит именно ему. Многим знакома золотисто-желтая акула, частенько дрифтующая на Змеинке или просто рассекающая владивостокский морской воздух своими угловатыми агрессивными линиями кузова. У этого автомобиля насыщенная история сотворения. Путь ее становления схож с мечтой каждого "рэппера": подняться с низов и достичь вершины славы.

Так, 2,5 года назад Сергей буквально нашел на помойке явно видавший виды кузов AE86. Он был далек от того, чтобы его назвать целым, был отчасти погнут, внутри таял снег, он был немножко белым, немножко ржавым, а на мятой крыше красовалась надпись "50 Cent". Корпус был кропотливо восстановлен Сергеем, в конечном варианте имел расширенные арки (для более широких колес) и пластиковые передние крылья (для снижения веса). Сначала был установлен 1,5 литровый двигатель 3А, но затем заменен на 180-сильный чаржерный 4A-GZE. Далее установка нового моста от 4A-GE с блокировкой дифференциала. Блокировка - необходимый компонент для ралли, зимних кольцевых гонок и, соответственно, для дрифтинга (никому не будет приятно смотреть на дрифтера, скользящего в повороте только одним колесом). Далее - усиленная коробка, сиденье-ковш, тюненговый бампер, спойлер, покраска в золотисто-желтый цвет.

И, наконец, вот оно - рождение нового автомобиля со спортивным характером и хранящей давние традиции внешностью! "Левин" Сергея - это дрифтовый автомобиль и самый красивый "Хачироку" во Владивостоке. Выступая на тренировках по дрифтингу, машина всегда приковывает к себе множество удивленных взглядов. Да, любопытно, что наряду с заряженными 400-сильными "Сильвиями" и "Скаями" вполне неплохо скользит "Левин" 1984 года, японская легенда.