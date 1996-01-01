Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кто заказывал "Хачироку"?
Японский автомобильный журнал Best Car Plus заявил о возрождении Toyota Corolla Levin в кузове "AE86". Выход одного из известнейших спортивных автомобилей 80-х годов запланирован концерном Toyota на весну 2008.
В Японии AE86 - легендарнейший автомобиль, целая глава японской автомобильной истории. Японцы называют их "Хачироку" ("Хачи" и "року" - цифры 8 и 6 по-японски). AE 86 выпускался с 1983 по 1987 годы в нескольких модификациях: купе и двухдверный хетчбек, со "слепыми" и обычными фарами. AE 86 - последняя заднеприводная модификация "Левина". Кроме того, последняя легкая заднеприводная Toyota. Этим не исчерпывается уникальность "Хачироку".
У истоков японского дрифта
Еще в начале 70-х спокойствие суровых японских гор раздирал визг и скрежет тормозов. Это Кейчи Тсучия, король японского дрифтинга, играя с ручным тормозом, на ходу отправлял машину в занос. Он учился "ловить" центр тяжести машины, перебрасывать вес с одной стороны на другую, чувствовать авто в скольжении. Так рождался новый, острый и красивый вид автоспорта - дрифтинг.
Когда Кейчи был начинающим гонщиком, его коллеги позволяли себе усмехаться над его необычным стилем вождения. Но восходящая звезда доказал, что прохождение поворотов в принудительном заносе бывает очень эффективно. Больше всего это касалось медленных участков трасс, зон торможения, когда нужно быстро изменить угол входа в поворот или перекрыть соперника.
Имя Кейчи Тсучия связано напрямую не только с дрифтом, но и с "Хачироку". Это его любимый автомобиль, на нем пилот установил немало рекордов. В 80-е годы AE86 была лучшей дрифтовой машиной. Ее легкий корпус, задний привод с межосевой блокировкой, довольно мощный для такого "малыша" двигатель, агрессивная внешность... Именно таков японский автомобиль-история, который жители Страны восходящего солнца хотят вновь поставить на конвейер, но уже с обновленными характеристиками, интерьером и экстерьером. Традиционным останется незначительный вес (не более тонны); умеренно мощный двигатель (предположительно 1,5-литровый 2NZ-FE 120 л. с. при 6 500 об/мин); а так же задний привод, который будет уже продуктом деятельности умов Subaru.
AE86 во Владивостоке
Владеть AE86 в России - это значит создавать машину заново. Модель выпускалась в середине 80-х, крайне мало осталось "живых" машин. Привезти же из Японии такой агрегат - значит, украсть кусочек их культуры: "Хачироку" там очень дорого ценится как спортивный автомобиль со своей историей, японские варианты "вылизаны", "одеты" в агрессивные квадратные обвесы, и, естественно, никакой японец не согласится расстаться со своей именитой крошкой.
Один из самых ярых любителей "Хачирочек" во Владивостоке - это Щербаков Сергей. Ой, как много "Левинов" прошло через его бокс и умелые руки!..
Самая удачная и быстрая в городе AE86 принадлежит именно ему. Многим знакома золотисто-желтая акула, частенько дрифтующая на Змеинке или просто рассекающая владивостокский морской воздух своими угловатыми агрессивными линиями кузова. У этого автомобиля насыщенная история сотворения. Путь ее становления схож с мечтой каждого "рэппера": подняться с низов и достичь вершины славы.
Так, 2,5 года назад Сергей буквально нашел на помойке явно видавший виды кузов AE86. Он был далек от того, чтобы его назвать целым, был отчасти погнут, внутри таял снег, он был немножко белым, немножко ржавым, а на мятой крыше красовалась надпись "50 Cent". Корпус был кропотливо восстановлен Сергеем, в конечном варианте имел расширенные арки (для более широких колес) и пластиковые передние крылья (для снижения веса). Сначала был установлен 1,5 литровый двигатель 3А, но затем заменен на 180-сильный чаржерный 4A-GZE. Далее установка нового моста от 4A-GE с блокировкой дифференциала. Блокировка - необходимый компонент для ралли, зимних кольцевых гонок и, соответственно, для дрифтинга (никому не будет приятно смотреть на дрифтера, скользящего в повороте только одним колесом). Далее - усиленная коробка, сиденье-ковш, тюненговый бампер, спойлер, покраска в золотисто-желтый цвет.
И, наконец, вот оно - рождение нового автомобиля со спортивным характером и хранящей давние традиции внешностью! "Левин" Сергея - это дрифтовый автомобиль и самый красивый "Хачироку" во Владивостоке. Выступая на тренировках по дрифтингу, машина всегда приковывает к себе множество удивленных взглядов. Да, любопытно, что наряду с заряженными 400-сильными "Сильвиями" и "Скаями" вполне неплохо скользит "Левин" 1984 года, японская легенда.
Новости тематики
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Жители побережья оказались вне закона