Топ-10 автомобилей для рыбалки

Как ни грустно это признавать - лето закончилось. Однако у любителей рыбалки есть еще месяц-другой, чтобы поездить по любимым местам, закинуть удочки и поговорить с товарищами "за жизнь". Когда-то у нас просто не было альтернативы и к водоему мы ездили только на уазиках.

И сегодня детище российского автопрома - "козел", он же "уазик", он же просто УАЗ, все еще очень хорош. Никакого комфорта, зато отличная проходимость. По мнению иностранцев, русские специально придумали эту машину, чтобы не делать хороших дорог. Для тех, кто хочет иметь для рыбалки отдельную, относительно недорогую машину, - УАЗ идеальный вариант.

9. Mitsubishi L200. Может быть, и выше могла взобраться эта модель, но уж больно смазливой внешностью наделили ее создатели. С проходимостью у нее все в порядке, но как-то не хочется загонять этот автомобиль в непроходимую грязь. Уж очень жалко поцарапать сверкающее крыло или капот шальной веткой.

8. Mitsubishi Pajero. Автомобиль тоже обладает привлекательным дизайном, но все же выглядит агрессивнее L200. Кроме того, к месту рыбалки вы подкатите с прекрасным комфортом. Скорее всего, вам и не захочется вылезать из салона и рыбачить вы будете прямо из окна автомобиля.

7. Nissan Pathfinder. Машина не из дешевых, однако обеспечит и проходимость, и комфорт. Мало того, тот, кто не захочет маяться с удочками да поплавками, сможет посмотреть DVD или телевизор.

6. Mitsubishi Outlander XL. Эта модель и по проходимости многим своим "рыбацким" конкурентам чуть уступает, и по оснащению. Зато по соотношению цена/качество весьма привлекательна.

5. Пятерку лучших автомобилей для рыбалки открывает Cadillac Escalade. Это для тех, кто занимается "рыбалкой" на ночных "клубных" водоемах в черте города. Комфортно и пафосно добраться до всем известного места, почетно выгрузиться из автомобиля и спокойно исследовать "заводи" ночного заведения - для такой цели этот Cadillac идеален. В качестве рыбки выступают длинноногие девчонки.

4. Jeep Commander. Отличный внедорожник, которому нипочем самая страшная грязь. Да еще и народу может увезти целых семь человек. Но в памяти любителей рыбалки, способных выложить за автомобиль солидную сумму, еще живут другие герои.

3. Jeep Wrangler. Это для тех, кто к рыбалке относится не особенно серьезно и готов в любой момент разнообразить ее другими развлечениями. У этого внедорожника с проходимостью проблем нет, да и настроение себе поднять с его помощью - раз плюнуть. Это тот случай, когда дорога в совершенно глухие места к "рыбному месту" принесет гораздо больше удовольствия.

2. Toyota Land Cruiser. Эта машина снискала себе легендарную славу лучшего друга всех охотников и рыбаков. Недешево, но опытные любители ловли рыбы утверждают, что траты не напрасны.

1. Hummer H2. Можно заехать в такие места, которые неведомы остальным рыбакам, проложить новую трассу. Можно загрузить рыбу такого размера, что у других рыбаков не хватит размаха рук прикинуть ее длину. А если вложить в оснащение машины еще некоторое количество денег, то и по комфорту она не уступит остальным участникам чарта.