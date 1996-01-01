Кредит на колеса

Автокредитование сегодня чуть ли не самая популярная услуга в банках, ориентирующихся на розницу. "ПР" в начале лета сообщал о том, что, по оценкам приморских банкиров, порядка 25% от всех сделок купли-продажи авто в крае совершаются с привлечением кредитных средств. Этот процент, по мнению экспертов, продолжает расти. Вместе со спросом увеличивается количество предложений. Теперь на этот рынок приходят не только новые банки - ширится круг компаний-посредников.

Если вы пойдете в банк...

Целевые кредиты на приобретение автомобилей сегодня выдают практически все банки, работающие в крае. У банка может быть до 5 и больше продуктов, различающихся по условиям. В любом случае, покупаете ли вы авто у официального дилера или физического лица, есть ли у вас первоначальный взнос или нет, новое авто вы выбрали или "в возрасте", для вас найдется подходящее предложение. Наибольшая трудность в этом процессе состоит в том, чтобы выбрать оптимальную программу, соизмерив свои доходы и расходы.

Годовая процентная ставка по автокредитам сегодня от 9% в рублях и иностранной валюте, первоначальный взнос от 0%, максимальные суммы - до 1,5 млн руб. и выше, сроки - от месяца до 7 лет. Уже не всегда обязательным является страхование автомобиля по КАСКО, а процент переплаты "плавает" в зависимости от размера кредита. Нужно сказать, условия по автокредитам улучшаются "не по дням, а по часам". Еще в начале лета этого года минимальная ставка большинства предложений по автокредитам держалась на уровне 12% в рублях.

Шаг № 1

На стадии отбора кредитных программ вас проконсультируют специалисты банка. По вашей просьбе они определят, на какие условия кредитования вы можете рассчитывать с вашими данными. Общее правило - чем сложнее условия и чем больше требований к заемщику, тем дешевле будет кредит. И наоборот, если у вас "черный" доход, небольшой стаж работы и другие неблагонадежные данные, дающие банку повод сомневаться в вашей платежеспособности, банк постарается свести к минимуму свои возможные потери и предложит вам кредит подороже да и условия будут пожестче. Вплоть до того, что вы будете вынуждены отказаться от услуг данного кредитного учреждения.

Шаг № 2

Следующий шаг после выбора банка и программы - оформление кредитной заявки, которую в разных случаях рассматривают от 1 часа до недели. Вместе с заявкой вы заполняете анкету. Когда банк рассматривает заявку, он проверяет достоверность данных, указанных в анкете, и рассматривает ваши возможности по возвращению заемных средств вместе с процентами. Основными причинами отказов являются недостоверность анкетных данных и наличие негативной кредитной истории в любом другом банке. Причины отказа могут быть самыми разными - вплоть до отсутствия свободных средств у банка для выдачи кредита. В любом случае вы не узнаете, почему вам отказали - банк имеет право делать это без объяснения причин.

Неотложку вызывали?

Есть еще один способ занять денег у банка на покупку четырехколесного друга - взять кредит "на неотложные нужды". Во многом такой способ займа удобнее для клиента. Ставки повыше, чем по автокредитам, зато условия выдачи проще. Немаловажно, что в этом случае вам не придется отчитываться перед банком о том, как потрачены заемные деньги.

Например, от специальных продуктов по автокредитованию отказался Далькомбанк. "По автокредитованию мы работали в такой последовательности: оформление сделки купли-продажи, выдача кредита, регистрация нового владельца в ПТС и сразу после этого - оформление этого ПТС в залог. Таким образом, на момент подписания кредитного договора залога нет. Мы сочли, что нам и нашим клиентам будет удобнее работать с кредитом на неотложные нужды", - прокомментировал Эдуард Богданов, начальник кредитно-финансового отдела Приморского филиала КБ "Далькомбанк".

Через посредника к кредиту

Один из способов приобретения автомобиля на заемные банковские средства, о котором мы уже упоминали, - обратиться к компании, оказывающей посреднические услуги в отношениях между заемщиком и кредиторам. По сути, это личный кредитный менеджер-консультант, предлагающий программы одного или нескольких банков. Таких компаний много, в одном Владивостоке мы насчитали приблизительно 40.

Как правило, фирмы, предлагающие свои посреднические услуги при покупке автомобиля в кредит, сами являются компаниями, которые продают автомобили или как-то иначе связаны с этим бизнесом, допустим, владеют стоянкой, на которой стоят "продажные" автомобили.

Основной плюс работы с посредниками - экономия времени. Вам не нужно будет самостоятельно искать нужного специалиста, ждать, когда в банке закончится обед, и самостоятельно выбирать из всех кредитных продуктов подходящий. Агент, владеющий информацией о рынке автокредитования, сделает это сам и предложит условия, отвечающие вашим запросам. Такие компании дают консультации по кредитным продуктам и помогают собрать необходимый пакет документов. Они объяснят, почему работают с определенными банками и чем одна программа лучше другой. "Сейчас много банков, которые дают автокредиты, и нередко многие из них обманывают, обещая ставку по кредиту в 9% годовых. На деле переплата может вырастать до 20%", - рассказал работник одной из компаний.

За свои услуги агенты берут 2-5% от суммы сделки. Однако понятие "сумма сделки" в каждой компании трактуется по-своему. У одних "сумма сделки" - размер банковского кредита, полученного с помощью компании, у других - полная стоимость автомобиля, приобретенного с привлечением заемных средств. Причем неважно, какой процент от стоимости составляет кредит - 95% или 40%. Посему, дабы не переплачивать за посреднические услуги, этот момент нужно прояснить перед заключением договора с посредником.

После заключения этого договора компании нередко берут залог, допустим, 6 тыс. руб. при предполагаемой сумме кредита в $10 тыс. Хотя даже если вы кредит в конце концов не возьмете, этот залог вам не вернут.

По нашему мнению, к выбору посредника следует подходить очень аккуратно, ведь от него в конечном счете будет зависеть то, какие расходы вы понесете в ближайшие несколько лет. К сожалению, на рынке есть компании, специалисты которых очень смутно сами себе представляют, что же выиграет человек, который будет брать кредит именно через них. Тем более что они не могут объяснить это потенциальному клиенту, напирая на то, что вы, мол, в банке будете стоять в очереди, запутаетесь в программах и наверняка не сможете правильно заполнить анкету. Кстати, большая часть из этого - неправда.

Игорь Андрейкин прокомментировал это мнение так: "Сделать самостоятельный выбор среди нескольких банков несложно - достаточно попросить банк или компанию-посредника рассчитать размер переплаты и ежемесячных платежей по нужной сумме кредита и сравнить эти суммы с предложениями конкурентов".