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Экзамен на права будет принимать компьютер
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В Челябинске с 7 сентября водители сдают по-новому экзамены на получение водительских прав.
Испытания станут проводиться на автоматизированном автодроме. За одну процедуру можно протестировать одновременно 20 человек. Выставлять оценки будет компьютер, а гаишникам останется лишь удостоверять личность кандидата в водители. Сотрудники ГИБДД проследят, не замечены ли автомобилисты, сдавшие экзамен на права по новой системе, в нарушениях правил дорожного движения, пишет "Новый регион".
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