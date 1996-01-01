Экзамен на права будет принимать компьютер

В Челябинске с 7 сентября водители сдают по-новому экзамены на получение водительских прав.

Испытания станут проводиться на автоматизированном автодроме. За одну процедуру можно протестировать одновременно 20 человек. Выставлять оценки будет компьютер, а гаишникам останется лишь удостоверять личность кандидата в водители. Сотрудники ГИБДД проследят, не замечены ли автомобилисты, сдавшие экзамен на права по новой системе, в нарушениях правил дорожного движения, пишет "Новый регион".