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Меняю мужчину на внедорожник
Что такое типичный женский автомобиль? Большинство представителей сильной половины человечества, отвечая на этот вопрос, назовет какую-нибудь миниатюрную иностранную модель, окрашенную к тому же в какие-нибудь романтичные тона. И они сильно ошибаются.
Как показывают опросы женщин-автолюбительниц, большинство из них мечтает об огромной машине, в которой можно было бы чувствовать себя абсолютно надежно и смотреть на мир снизу вверх. Так что типичный женский автомобиль - это похожий на танк полноприводный джип-внедорожник с мощным двигателем. А малолитражки предпочитают выбирать для своих жен и любовниц именно мужчины.
"Когда-то я и предполагать не могла, что когда-нибудь сяду за руль внедорожника,- рассказала обладательница одной из таких машин Светлана КОЛЕСНИК.- Но как-то в мою прежнюю машину - маленький Форд, врезался грузовик. По словам водителя, он меня просто не заметил. С этого момента я решила - следующий автомобиль у меня будет обязательно большой. Так и случилось. Едешь по трассе, словно паришь над окружающими. Кроме того, в России, если мужчины видят, что за рулем женщина, то часто начинают вести себя грубо - подрезать, не уступать дорогу и т. д. То есть все видом демонстрируют, что место женщины у плиты, а не за рулем. А с джипом разве поспоришь? В нем чувствуешь себя гораздо более защищенной".
Так каким же основным критериям должна отвечать женская машина?
Первый и самый главный - она должна быть красивой ("Чтобы все завидовали!"). Во-вторых, удобной (дабы чувствовать себя комфортно) и мощной (такой, чтобы ей можно было довериться). Примерно по таким же критериям представительницы лучшей половины человечества выбирают себе и спутников жизни. Поскольку машин, обладающих такими качествами, гораздо больше, чем мужчин, то все чаще управление автомобилем увлекает их больше, чем секс. Согласно социологическим опросам, каждая вторая американка испытывает куда больше наслаждения от управления хорошей машиной, нежели от приватных мужских ласк. Одна из автокомпаний тоже попыталась проанализировать, на что обращают внимание женщины в первую очередь. Для женщин оказались наиболее важным наличие автоматической коробки передач, подушек безопасности, кондиционера и парктроника. Именно так на рынке появилась новая машина со специальной комплектацией Beauty.
Многие компании мира продумывают сейчас для своих автомобилей чисто женскую комплектацию. К числу "женских примочек" можно отнести особую систему GPRS, человеческим голосом помогающую водителю в городе добраться до выбранного пункта назначения. Едешь, а приятный женский голос говорит тебе: "Через 500 метров - поворот направо, через 200 метров - поворот налево". Большинство мужчин этой новинкой техники, скорее всего, побрезгуют. Мол, что мы, беспомощные что ли, в карте не разберемся? Как показывает практика, женщины значительно чаще мужчин увлекаются аэрографией. Чаще всего они наносят глаза, губы, надписи, выполненные красивым карикатурным почерком, панорамы городов. А вот цветы, сердечки и прочие умильные рисунки давно не котируются. Особый шик - подсветка панели. Здесь красный, оранжевый и светло-голубой - самые любимые цвета дам. И главная тенденция сегодня такова: в автомобильной сфере - как и в бизнесе - женщины начинают упорно теснить мужчин. Им тоже хочется иметь мощную машину и быть диктаторами на дорогах.
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