Лучшие автомобили для любителей отжигать

В этом списке представлены самые отвязные и харизматичные автомобили, способные даже седого дядьку превратить в обезумевшего мальчишку. Именно поэтому определяющим фактором тут является не цена, а чистый "фан", который важнее всего для любого активного драйвера.

На десятом месте расположилась BMW 335 с потрясающим турбомотором, которая удачно подогрела клиентов компании перед появлением великой и могучей BMW M3. Несмотря на то, что пара турбин и 3-литровый мотор позволяют ей легко выезжать из 6 секунд при разгоне до "сотни", этот баварец все-таки больше напоминает имиджевый проект. Внешне он мало чем отличается от менее способных родственников, так что харизма тоже не помогает ему взобраться выше.

Девятая строчка достается одному из двух тысяч эксклюзивных MINI GP, который в свое время шокировал не только своими техническими возможностями, но и экстравагантным внешним видом. Мастера из John Cooper Works умудрились не только "снять" с двигателя объемом 1,6 литра аж 218 л.с., но и превратили маленький автомобильчик в убойный аттракцион. Пассажиру достаточно лишь сесть на уступ за передними сидениями и держаться за мощную распорку, чтобы почувствовать себя на дорожном аналоге американских горок.

Восьмым в нашем рейтинге становится действительно интересный автомобиль с уникальной родословной. Mazda MX-5 с первых же минут поражает расположенностью к тому самому веселью, ради которого и живут многие активные водители и которое в компании Mazda так любят называть Zoom-Zoom. Задний привод, подвеска от Bilstein, 2-литровый двигатель и 160 л.с. - этого оказывается вполне достаточно для незабываемого веселья, которое можно называть "чудеса на виражах".

Да и цена на нее не кусается. Счастливая семерка досталась Nissan 350Z, который совсем недавно в третий раз получил обновленный двигатель. Новая версия еще не прошла тест, хотя и по первым двум встречам стало понятно, что это купе для двоих действительно способно на многое.

Без преувеличения одна из икон в автомобильном мире - Lancer Evolution IX - легко оккупировала шестую строчку. Действительно великий автомобиль, которым очень приятно управлять. Однако никогда не стоит забывать, что 2 литра и турбина вкупе со сменными настройками полного привода порой способны сыграть с вами злую шутку. Просто великолепен на снегу и ледяном покрытии, хотя и на асфальте от разгона до "сотни" менее чем за 6 секунд (5,7 сек.) можно получать удовольствие.

Пятое место - Audi RS4. Пожалуй, после этого можно было и закончить. Настолько хорошо известный автомобиль, что ограничимся лишь упоминанием его достоинств. Великолепный внешний вид, отличный полный привод в соотношении 60 к 40, бескомпромиссный двигатель V8 FSI рабочим объемом в 4,2 л и мощностью 420 л. с. Из всех автомобилей, способных выехать из 5 секунд (до "сотни" за 4,8 сек.), этот является самым комфортным, так как у него есть место и для задних пассажиров, и для багажа. Главная изюминка - космические кресла из будущего и кнопка "Спорт", способная перенастраивать звук выхлопа.

Четвертым к финишу пришел Porsche Cayman S - тот самый крокодил, который яростно отбил все атаки конкурентов, в итоге сохранив за собой высокое место. Отличный внешний вид, немецкое качество отделки салона, среднемоторная компоновка, отличные тормоза, ручная КПП и масса удовольствия от активной езды - этот Porsche способен спорить даже с себе подобными.

Открывает тройку лидеров BMW Z4 M-Roadster - второй кабриолет в списке и просто безумный по своим возможностям автомобиль. Пожалуй, мало кто сможет тягаться с ним в ясную погоду, когда сцепление с дорогой оптимальное, а крышу можно держать сложенной, чтобы обзорность позволяла ехать активнее. Проворность этого авто впечатляет даже сильнее, чем серия контролируемых заносов на Mitsubishi Evo IX. Помимо этого, разгон до "сотни" составляет 5 секунд, а звук выхлопной системы и вовсе способен довести до исступления.

Второе место за Lamborghini Gallardo Spider, причем исключительно потому, что этот автомобиль купил себе эту строчку. Его умопомрачительную цену страшно называть, зато его внешний вид со сложенной крышей неподражаем, а на дороге он действительно хорош. До "сотни" за 4,3 секунды, а на дороге спидометр показывал и 300 км/ч - быстрее могут немногие, а уж со сложенной крышей тем более. Вот только полноценно наслаждаться всеми возможностями этого авто можно лишь тогда, когда в документах на нее стоит ваше имя, в остальных случаях сложно отрешиться от строки "цена" в прайс-листе.

Ну а самым отвязным автомобилем, способным зажечь в глазах любого водителя целый фейерверк эмоций, становится Audi R8. Первое среднемоторное купе от Audi бьет не в бровь, а в глаз, используя двигатель от RS4 мощностью 420 л.с. и неплохо уживаясь с начинкой от Gallardo, обгоняет в рейтинге обоих. Жаль, что не все могут приобрести этот автомобиль, покоряющий "сотню" за 4,6 секунды и способный развить те же 300 км/ч. Хотя его повсеместное распространение вряд ли бы сделало его таким желанным.