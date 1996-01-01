Превосходство Lexus

Lexus LS460 в четвертом поколении обрел драгоценную самодостаточность и уверенно встал в один ряд с немецкими конкурентами. Более того, в некоторых аспектах он их превосходит.

Если помните, когда появилось третье поколение большого японского седана, злые языки заклеймили его как пародию на легендарный "140-й" Toyota и, в частности, отделение Lexus все это время на месте не топтались и теперь демонстрируют сладкий плод фирменной концепции - новый LS460. Отныне никто не сможет попенять модели на отсутствие стиля и копирование идей. LS460 - сама индивидуальность.

Напомним, концепция Lexus, именуемая L-finesse, предполагает, что в автомобиле все должно быть идеально. Надо отдать должное производителю: используя в рамках L-finesse бескомпромиссные технологии, он умудряется держать компромиссные (учитывая качество продукта) цены. Однако вернемся к LS460. Действительно ли новый седан Lexus согласно фирменной концепции не имеет изъянов?

Модель подросла (плюс 15 мм в длину, 45 мм в ширину, 45 мм в колесной базе), однако благодаря облегченному силуэту заметить это невозможно. Кузов машины играет плавными сопряжениями, пластика такова, что кажется, будто LS460, даже стоя на месте, мчится вперед.

Производитель заявляет, что у Lexus LS460 самый низкий уровень шумов и вибраций в классе, а также самая высокая жесткость на кручение - на 30% выше, чем у третьего поколения. Очевиднее другое - качество сборки. Зазоры между кузовными панелями минимальны. А еще удивляет заявленный коэффициент лобового сопротивления - всего 0,26.

Открываю тяжелую дверь, немного прихлопываю ее, дальше работает доводчик. Попадаю в царство дерева, кожи, отличного пластика и великолепной музыки. Lexus LS460 может предложить самую качественную аудиосистему в классе (в качестве дополнительного оборудования). Называется Mark Levinson Reference Surround. 19 динамиков выдают звук мощностью 450 Вт.

Глобальная система климат-контроля оперативно реагирует на изменения температуры, связанные с посадкой людей в салон, - инфракрасный датчик, расположенный в потолке, отслеживает ее колебания в шести зонах, включая четыре пассажирские. Самый простой пример: если вы сели в LS460 с мороза, поток теплого воздуха в вашей зоне тут же усилится. Сзади согреетесь быстрее - там в потолке есть дополнительные сопла обдува. Внутри LS460 уютно, интерьер выполнен в спокойном классическом стиле. Высокая центральная консоль и оконная линия ограждают от суеты внешнего мира. К материалам отделки придраться нельзя, равно как и к качеству сборки. Зазоры между деталями уменьшены по сравнению с предшественником более чем наполовину и в некоторых случаях составляют всего 0,5 мм. Электроприводы есть везде, где только можно. Все сиденья с вентиляцией, а вот функцию массажа предложит только длиннобазная версия.

Эргономика водительского места вопросов не вызвала - все под рукой, никаких сложностей при первом знакомстве с машиной не возникает. К тому же монитор мультимедийной системы снабжен функцией touch screen, что существенно упрощает общение с ней. За несколькими слоями шумо- и виброизоляции трудится новый 4,6-литровый V8, средоточие высоких технологий (надо сказать, подобное средоточие в LS460 встречается повсеместно). Мощность мотора на 35% выше, чем у предшественника, а крутящий момент - на 10-30% во всем диапазоне работы. Блок цилиндров отлит из алюминиевого сплава, распредвалы полые. Применена система изменения фаз газораспределения на впуске и выпуске Dual VVT-I; что любопытно, привод у нее - электрический. Еще интереснее устроен впрыск топлива D-4S. На каждый цилиндр приходится по две форсунки, одна - в камере сгорания, другая - во впускном канале. Таким образом, в моторе сочетаются достоинства непосредственного и распределенного впрыска, отсюда лучшая эластичность и топливная экономичность. На холостом ходу используется только непосредственный впрыск. При работе на низких и средних оборотах работают обе форсунки. А если мотор выкручивается "в звон", задействуется лишь непосредственный впрыск, что способствует более полному сгоранию топлива и обеспечивает дополнительное охлаждение цилиндров.

Двигатель работает плавно, раскручивается мгновенно и сообщает машине достойное ускорение. Конечно, здесь стоит поблагодарить и восьмиступенчатую (плюс задняя передача) АКПП. Столько ступеней нет больше ни у одного автомата, которым оснащают сегодня легковые автомобили. При этом коробка сопоставима по размерам с шестиступенчатой АКПП LS предыдущего поколения, тяжелее всего на 10%, но способна переваривать крутящий момент на 22% больше. Действует автомат безукоризненно. Переключается без толчков и задержек в любых режимах. Передаточные числа сближенные, поэтому тяги достаточно всегда. Если надо еще, стоит лишь немного утопить педаль акселератора - АКПП молниеносно опустится на пару ступеней вниз и последует волнующий разгон. А еще автомат умеет незаметно для водителя включать "нейтраль" при остановке - даже если селектор находится в положении Drive.

За рулем LS460 отдыхаешь. Пневматическая подвеска, снабженная амортизаторами с регулируемой жесткостью (AVS) и возможностью изменения положения кузова, великолепно отрабатывает любой профиль дороги. Если выставить подвеску в комфортный режим, машина расслабится, реакции станут менее прозрачными. Едешь, словно на воздушной подушке. Однако это совершенно не волнует пассажиров второго ряда, для них главное - комфорт.

При переключении в спортивный режим жесткости в подвеске не обнаружится. Просто в целом поведение машины станет более четким и собранным. Подвеска великолепно гасит крены большого кузова. На LS460 можно атаковать повороты и получать от таких боевых действий большое удовольствие. На ходу этот седан-исполин сопоставим с породистым купе класса Gran Turismo, ничего общего с "диваном на колесах". Новый LS460 все выполняет на "отлично" - и спортивные упражнения, и представительские функции. С места до 100 км/ч машина ускоряется за 5,7 сек. С 80 до 120 км/ч - всего за 4,7 сек. А четверть мили проходит за 13,8 сек.

В рулевом управлении применена схема с изменяемым передаточным отношением. Это дальнейшее развитие идеи, которая дебютировала на седане GS. На малой скорости баранка от упора до упора сделает 2,5 оборота, а если вы разогнались на трассе, то этот показатель может вырасти до 3,6. В отличие от системы Active Steering, предложенной BMW, схема Lexus действует незаметно для водителя. Если сидящий за рулем не знает, что передаточное отношение постоянно меняется, ему это и в голову не придет.

Все системы Lexus LS460, ответственные за движение автомобиля, подчинены одной - VDIM. Ее нельзя отключить. VDIM работает рулем на малые градусы, контролирует тягу, притормаживает колеса. Ее действие незаметно. И если вы не поставите намеренно седан в сложную ситуацию, то, скорее всего, и не почувствуете, что VDIM следит за вами. Lexus LS460 максимально разгружает водителя. Автомобиль подстроится под него, прочитает желания, станет комфортным или динамичным, подогреет или охладит. Электронные системы, которыми напичкан LS460, работают в полнейшем согласии друг с другом и при поддержке дизайнерских решений создают среду, максимально дружественную для человека. За это и боролись.