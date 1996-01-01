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Водители проиграли борьбу с владельцами "мигалок"
Верховный суд признал законными пункты правил дорожного движения (ПДД), согласно которым водители обязаны уступать дорогу автомобилям со спецсигналами и проблесковыми маячками. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Таким образом, суд оставил без удовлетворения заявление гражданина РФ Юрия ЗЕЛАКИНА, просившего отменить некоторые абзацы пунктов 3.1 и 3.2 ПДД. Суть данных пунктов состоит в том, что водитель обязан уступить дорогу транспорту с включенным спецсигналом и проблесковым маячком синего цвета.
В ходе судебного разбирательства 11 сентября заявитель сообщил о том, что причиной, побудившей его подать такое ходатайство, стала произошедшая с ним в 1996г. автоавария. "В 1996г. я попал в дорожно-транспортное происшествие с участием автоколонны, которую сопровождали сотрудники МВД, на транспорте которых были оборудованы спецсигналы и маячки. Тогда я был признан виновным в данном ДТП", - отметил Ю. Зелакин. Как он подчеркнул, по прошествии 10 лет ему удалось добиться обоюдного признания вины, так как столкновение произошло с автомобилем, который не был оборудован спецсигналом, а находился в сопровождении колонны.
В свою очередь, представитель МВД РФ Гайк МАРЬЯН сообщил, что отмена данных пунктов нарушит работу автотранспорта специальных служб, оборудованного спецсигналами и маячками, а именно: скорой помощи, противопожарной службы и др. Кроме того, представитель МВД заметил, что данные пункты правил ПДД не противоречат иным законам и призваны обеспечивать безопасность движения на дорогах, с чем суд согласился.
Между тем Ю.Зелакин заявил, что намерен обжаловать решение Верховного суда.
Как отметил один из представителей МВД РФ, на сегодняшний день право использования спецсигналов и проблесковых маячков синего цвета имеют в РФ пять специальных служб, а также ряд автомобилей (1 тыс.), на которые не нанесена специальная цветографическая маркировка.
Примечательно, что буквально накануне в Москве произошло ДТП с участием машины, двигавшейся в составе кортежа, сопровождавшего машину председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. В понедельник около 9 утра на 25-м километре Калужского шоссе столкнулись милицейский "Мерседес" и "ВАЗ-2104". Сотрудники ДПС не пострадали, а вот женщину, сидевшую за рулем "Жигулей", пришлось госпитализировать. Однако в пресс-службе Федеральной службы охраны, которая занимается безопасностью высокопоставленных лиц, эту информацию комментировать отказались.
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