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В Приморье стало известно, где лучше пройти техосмотр
Лучшие специалисты пунктов технического осмотра Приморья соревновались в Находке. Единственный в России профессиональный конкурс среди мастеров ПТО организовали Приморская ассоциация пунктов технического обслуживания совместно с краевой и городской администрацией.
Как сообщила пресс-служба администрации Находкинского городского округа, в профессиональном мастерстве в течение двух дней соревновались 32 специалиста, представлявшие большинство городов и районов края.
На первом этапе им предстояло ответить на экзаменационные билеты по требованиям к техническому состоянию автомобиля и Правилам дорожного движения. "Чтобы объяснить автолюбителю причину неисправности, специалист пункта техосмотра должен быть подкован не только практически, но и теоретически.
Многие проблемы в работе автомобиля возникают именно из-за его неправильной эксплуатации", пояснил председатель жюри, заместитель директора ГУ "ПримГосАвтонадзор" Юрий ГОЛОТВИН.
Следующей стадией соревнований стало выявление неисправностей в авто на время. По итогам двух туров был сформирован список из 12 финалистов, набравших максимально количество баллов.
На следующий день конкурсанты на практике продемонстрировали свои профессиональные знания и умения. Первой оценивалась техника вождения автомобиля с прицепом при выезде из условного бокса.
Обязательным условием во время совершения маневра было точное вхождение в узкие повороты. Вслед за этим финалисты отправились в автобоксы, где осуществляли полный техосмотр полноприводного микроавтобуса или джипа, по выбору.
Победителем по итогам всех этапов стал Юрий КОТЛЯРОВ из Партизанска, на втором месте Анатолий БАРАШКОВ из Владивостока, третьим стал Сергей СЕРЫЙ из Артема.
Призерам досталось денежное вознаграждение от Ассоциации пунктов технического обслуживания, ценные подарки и дипломы. Кроме того, трех лучших мастеров на три года освободили от обязательного для специалистов ПТО подтверждения квалификации.
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