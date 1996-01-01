На Колыме женщина "поймала" мотоцикл

Необычное ДТП произошло в августе в Магадане, сообщает "Колыма.Ru". Две женщины долго пытались поймать такси возле магазина "Корона". Их старания были безуспешны.

Тогда одна из женщин, 34-летняя жительница города, решила собственным телом остановить проезжавший мимо транспорт и легла прямо на проезжую часть дороги. Уличное освещение в это время суток еще не было включено, и водитель мотоцикла двигался по дороге с разрешенной скоростью, не превышающей 60 км/ч. Однако одетого в темную одежду пешехода, лежащего на дороге, он заметил слишком поздно. В последний момент мотоциклисту удалось совершить маневр, но мотоцикл все-таки задел женщину. Она с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализирована в реанимационное отделение. Также врачи установили перелом лобной кости.