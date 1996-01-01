Штрафы сделали актуальным Bluetooth

Одна из крупнейших розничных компаний СНГ отмечает значительный рост продаж проводных и Bluetooth-гарнитур в августе 2007 года. Увеличение спроса на гарнитуры связано с введением административного штрафа в размере 300 рублей за пользование водителем сотовым телефоном во время движения транспортного средства, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Напомним, что 11 августа 2007 года вступил в силу Федеральный закон о"О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях". В соответствии с этим законом "пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере трехсот рублей".

Введение штрафа способствовало значительному увеличению спроса на проводные и Bluetooth-гарнитуры, отмечают в компании.

В течение первого полугодия 2007 года среднемесячный рост продаж проводных и Bluetooth-гарнитур составлял примерно 4%. А уже в августе 2007 года рост на этот вид аксессуаров в продажах компании по сравнению с августом 2006 года составил 123,1%, а по сравнению с июлем 2007 года - на 27,2% больше. В том числе продажи Bluetooth-гарнитур увеличились на 201,9% по сравнению с августом 2006 года и на 42% сравнительно с июльским показателем этого года. Стоит отметить, что Bluetooth-гарнитуры занимают 8 место в продажах аксессуаров в количественном выражении и 2 место по выручке.