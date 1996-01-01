Хабаровский НПЗ выводит на рынок новый бензин

На Хабаровском НПЗ Нефтяной компании "Альянс" запущено производство нового бензина Аб-80 с улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками. Его рецептура разработана специалистами завода и Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти (ВНИИНП). Новый бензин соответствует европейским стандартам экологической безопасности и увеличивает срок службы двигателя, сообщает пресс-служба НК "Альянс".

У автобензина Аб-80 расширен диапазон нормирования октанового числа по моторному методу в интервале от 76 до 80 пунктов. Благодаря этому двигатели автомобилей, в которых используется Аб-80, меньше греются, их цилиндро-поршневая группа подвергается меньшему износу, предотвращается разрушение отдельных деталей.

В технических условиях на Аб-80 предусмотрено снижение его высшей точки кипения с 215 до 200 градусов по Цельсию. Снижение этого показателя уменьшает нагарообразование в цилиндрах двигателя, что способствует сокращению потери его мощности и количества выбросов окиси углерода в атмосферу.

Экологические нормы, по которым выпускается Аб-80, приведены в соответствие с европейскими требованиями экологической безопасности: содержание бензола составляет менее 1 процента, а показатели содержания серы снижены в пять раз и не превышают 100 мг на 1 килограмм бензина.

Производство нового бензина Аб-80 начато 15 августа, и он уже поступает на АЗС НК "Альянс".