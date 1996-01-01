Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хабаровский НПЗ выводит на рынок новый бензин
На Хабаровском НПЗ Нефтяной компании "Альянс" запущено производство нового бензина Аб-80 с улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками. Его рецептура разработана специалистами завода и Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти (ВНИИНП). Новый бензин соответствует европейским стандартам экологической безопасности и увеличивает срок службы двигателя, сообщает пресс-служба НК "Альянс".
У автобензина Аб-80 расширен диапазон нормирования октанового числа по моторному методу в интервале от 76 до 80 пунктов. Благодаря этому двигатели автомобилей, в которых используется Аб-80, меньше греются, их цилиндро-поршневая группа подвергается меньшему износу, предотвращается разрушение отдельных деталей.
В технических условиях на Аб-80 предусмотрено снижение его высшей точки кипения с 215 до 200 градусов по Цельсию. Снижение этого показателя уменьшает нагарообразование в цилиндрах двигателя, что способствует сокращению потери его мощности и количества выбросов окиси углерода в атмосферу.
Экологические нормы, по которым выпускается Аб-80, приведены в соответствие с европейскими требованиями экологической безопасности: содержание бензола составляет менее 1 процента, а показатели содержания серы снижены в пять раз и не превышают 100 мг на 1 килограмм бензина.
Производство нового бензина Аб-80 начато 15 августа, и он уже поступает на АЗС НК "Альянс".
Новости тематики
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Провал резидентов
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- "Луч" вернул историческое название
- Вышли из строя
- Катамаран "Пингвин" соединит Сахалин и Японию
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе